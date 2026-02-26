CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tur atlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 10:28
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanşında uzatmalarda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

Devler Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 2026/27 sezonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Yapacağı takviyelerle adından söz ettirmek isteyen Cimbom, yapılacak transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak.

Sezon sonunda birçok oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.

KAAN AYHAN İLE YOL AYRIMI

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcuya Almanya ve Körfez'den bazı teklifler olduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon 21 maçta forma giyen 31 yaşındaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken 1 sarı kart gördü.

Stoper rotasyonunda 4. isim olan Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.

