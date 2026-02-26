Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tur atlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 10:28
Sezon sonunda birçok oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.
KAAN AYHAN İLE YOL AYRIMI
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcuya Almanya ve Körfez'den bazı teklifler olduğu da gelen bilgiler arasında.
Bu sezon 21 maçta forma giyen 31 yaşındaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken 1 sarı kart gördü.
Stoper rotasyonunda 4. isim olan Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.