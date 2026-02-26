CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için müjdeli haber geldi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer mesajının ardından İtalyan basını, milli yıldızın Türkiye'ye dönüş yolunun açılabileceğini yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:06
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir gelişme geldi.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Inter'de orta sahada değişim planları yapılırken, milli futbolcunun geleceği yeniden tartışma konusu oldu.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Inter, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Henrikh Mkhitaryan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Kulübün, 2027'ye kadar kontratı bulunan Hakan Çalhanoğlu'yla da yeni bir sözleşme yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, 32 yaşındaki yıldızın bu sezon yaşadığı fiziksel sorunlara dikkat çekilirken, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan tecrübeli orta sahanın Türkiye'ye dönüş ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Haberde ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Hakan ile sık sık temas halinde olduğu ve milli oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Inter'in yeni kontrat teklif etmeye sıcak bakmadığı Hakan Çalhanoğlu için uygun bir transfer fırsatı oluşmazsa, yıldız futbolcunun bir sezon daha İtalya'da kalıp ardından ayrılabileceği de konuşuluyor.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

İtalyan basınına Hakan'ın transferiyle ilgili konuşan Sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu

İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP arınmıyor azalıyor! İmamoğlu'nun YDK'sı giyotin gibi bölüyor | Sadık vekiller bayrak açtı: "Silivri CHP'nin kodlarını bozuyor"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! 11:50
Bologna-Brann maçı tüm detayları! Bologna-Brann maçı tüm detayları! 11:50
VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu 11:35
Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! 11:34
Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı hangi kanalda? 11:22
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi 11:06
Daha Eski
Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! 11:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 11:00
Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç bilgileri! Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç bilgileri! 10:51
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Harika Barış Harika Barış 03:49