Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için müjdeli haber geldi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer mesajının ardından İtalyan basını, milli yıldızın Türkiye'ye dönüş yolunun açılabileceğini yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:06
Kulübün, 2027'ye kadar kontratı bulunan Hakan Çalhanoğlu'yla da yeni bir sözleşme yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğu öne sürüldü.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde, 32 yaşındaki yıldızın bu sezon yaşadığı fiziksel sorunlara dikkat çekilirken, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan tecrübeli orta sahanın Türkiye'ye dönüş ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.
Haberde ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Hakan ile sık sık temas halinde olduğu ve milli oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.
Inter'in yeni kontrat teklif etmeye sıcak bakmadığı Hakan Çalhanoğlu için uygun bir transfer fırsatı oluşmazsa, yıldız futbolcunun bir sezon daha İtalya'da kalıp ardından ayrılabileceği de konuşuluyor.
İtalyan basınına Hakan'ın transferiyle ilgili konuşan Sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk.
Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi.
İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
