CANLI İZLE | Genk-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Genk-Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cegeka Arena'daki kritik rövanş mücadelesini Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Ev sahibi Genk'te teknik direktör Nicky Hayen, ilk maçtaki skor avantajına rağmen oyun disiplininden taviz vermemeyi amaçlıyor. Takımda sakatlıkları süren isimlerin yokluğunda kadro derinliğini kullanacak olan Belçika temsilcisi, orta sahadaki hakimiyetini koruyarak rakibine geçit vermemek niyetinde. Konuk ekip Dinamo Zagreb cephesinde ise teknik direktör Mario Kovacevic, tur umutlarını tazelemek için sahada daha riskli ve ofansif bir kurgu tercih edebilir. Hırvat ekibinde kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle bazı kilit bölgelerde zorunlu değişiklikler yapılsa da, Avrupa tecrübesiyle son saniyeye kadar mücadeleyi sürdürmeleri bekleniyor. İşte gecenin merakla beklenen randevusuna dair tüm teknik detaylar...

Genk-Dinamo Zagreb MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Genk-Dinamo Zagreb maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 23.00'te başlayacak.

Genk-Dinamo Zagreb MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Genk-Dinamo Zagreb MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Genk-Dinamo Zagreb MUHTEMEL 11'LER

Genk: Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe; Heymans, Heynen, Steuckers; Ito, Bibout, Medina

Dinamo Zagreb: Livakovic; Valincic, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof; Stojkovic, Misic, Zajc; Topic, Bakrar, Hoxha