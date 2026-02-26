CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı!

Trendyol Süper Lig'de günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov taraftara destek çağrısında bulundu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:50
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı!

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov taraftara destek çağrısında bulundu. Kulübün resmi hesabından açıklama yapan Bulgar teknik adam, "Hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz. Bu maç artık geride kaldı ve hedefimiz, cumartesi oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak. Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz" dedi.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinde herhangi bir eksilme bulunmadığın dile getiren Stoilov, "Hedefimizde ve inancımızda herhangi bir eksilme olmadığını, hatta daha iyi işlere imza atmak için halen çok aç ve istekli olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu her gün çok çalışarak ve gelişerek başarabiliriz. İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek. Hakem düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak. Tüm Göztepe ailesine, sezon boyunca verdikleri tüm destek için takımım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP arınmıyor azalıyor! İmamoğlu'nun YDK'sı giyotin gibi bölüyor | Sadık vekiller bayrak açtı: "Silivri CHP'nin kodlarını bozuyor"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi 11:06
Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! 11:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 11:00
Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç bilgileri! Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç bilgileri! 10:51
Alperen triple-double yaptı! Houston farklı kazandı Alperen triple-double yaptı! Houston farklı kazandı 10:29
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 10:28
Daha Eski
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 10:19
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları! 09:55
Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! 09:50
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi 03:33
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız 03:33
Buruk: Aslında maç zor değildi Buruk: Aslında maç zor değildi 03:33