Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı!

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov taraftara destek çağrısında bulundu. Kulübün resmi hesabından açıklama yapan Bulgar teknik adam, "Hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz. Bu maç artık geride kaldı ve hedefimiz, cumartesi oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak. Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz" dedi.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinde herhangi bir eksilme bulunmadığın dile getiren Stoilov, "Hedefimizde ve inancımızda herhangi bir eksilme olmadığını, hatta daha iyi işlere imza atmak için halen çok aç ve istekli olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu her gün çok çalışarak ve gelişerek başarabiliriz. İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek. Hakem düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak. Tüm Göztepe ailesine, sezon boyunca verdikleri tüm destek için takımım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.