CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 12:08
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 ŞUBAT CUMA

20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 MART PAZAR

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP arınmıyor azalıyor! İmamoğlu'nun YDK'sı giyotin gibi bölüyor | Sadık vekiller bayrak açtı: "Silivri CHP'nin kodlarını bozuyor"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! 11:50
Bologna-Brann maçı tüm detayları! Bologna-Brann maçı tüm detayları! 11:50
VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu 11:35
Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! 11:34
Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı hangi kanalda? 11:22
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi 11:06
Daha Eski
Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! Stuttgart-Celtic maçı canlı yayın bilgileri! 11:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 11:00
Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç bilgileri! Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maç bilgileri! 10:51
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Harika Barış Harika Barış 03:49