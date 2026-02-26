CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Kızılyıldız-Lille maçı ne zaman? Saat ve kanal bilgisi!

Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı, Sırbistan’da turun düğümünü çözüyor. İlk maçta deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan Kızılyıldız, sahasında Fransız temsilcisi Lille’i ağırlıyor. Dejan Stankovic yönetimindeki ev sahibi, sahasındaki yenilmezlik serisini ve müthiş taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmayı hedeflerken; Bruno Genesio’nun Lille’i, Fransa’daki hayal kırıklığını unutturup Belgrad’da bir geri dönüşe imza atmak niyetinde. Deplasman golü kuralının olmadığı senaryoda Lille’in turu geçmesi için en az iki farklı galibiyete, maçı uzatmalara taşıması için ise tek farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki Kızılyıldız-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:34
Kızılyıldız-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rajko Mitic Stadyumu'ndaki Kızılyıldız-Lille mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Ev sahibi Kızılyıldız'da sakatlıklar sebebiyle as kadroda rotasyona gidilecek. Konuk ekip Lille cephesinde ise işler bir hayli zor; son dönemdeki istikrarsız form grafiği ve deplasmandaki Avrupa karnesi taraftarlarını düşündürüyor. Belgrad'ın ateşli atmosferi mi turu getirecek, yoksa Fransızların teknik kalitesi mi? İşte gecenin merakla beklenen randevusuna dair detaylar...

Kızılyıldız-Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Kızılyıldız-Lille maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

Kızılyıldız-Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Rajo Mitic'deki kritik mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Kızılyıldız-Lille MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Kızılyıldız-Lille MUHTEMEL 11'LER

Kızılyıldız: Matheus; Erakovic, Uchenna, Rodrigao; Seol, Handel, Krunic, Tiknizyan; Duarte, Katai; Enem

Lille: Ozer; Bouaddi, Mandi, Ngoy, Perraud; Bentaleb, Andre; Perrin, Harraldsson, Correia; Fernandez-Pardo

ASpor CANLI YAYIN

