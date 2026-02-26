CANLI İZLE | Kızılyıldız-Lille maçı ne zaman? Saat ve kanal bilgisi!

Kızılyıldız-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rajko Mitic Stadyumu'ndaki Kızılyıldız-Lille mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Ev sahibi Kızılyıldız'da sakatlıklar sebebiyle as kadroda rotasyona gidilecek. Konuk ekip Lille cephesinde ise işler bir hayli zor; son dönemdeki istikrarsız form grafiği ve deplasmandaki Avrupa karnesi taraftarlarını düşündürüyor. Belgrad'ın ateşli atmosferi mi turu getirecek, yoksa Fransızların teknik kalitesi mi? İşte gecenin merakla beklenen randevusuna dair detaylar...

Kızılyıldız-Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Kızılyıldız-Lille maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

Kızılyıldız-Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Rajo Mitic'deki kritik mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Kızılyıldız-Lille MUHTEMEL 11'LER

Kızılyıldız: Matheus; Erakovic, Uchenna, Rodrigao; Seol, Handel, Krunic, Tiknizyan; Duarte, Katai; Enem

Lille: Ozer; Bouaddi, Mandi, Ngoy, Perraud; Bentaleb, Andre; Perrin, Harraldsson, Correia; Fernandez-Pardo