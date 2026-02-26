CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bologna-Brann MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı, İtalya’nın tarihi kenti Bologna’da son 16 biletinin sahibini belirliyor. Norveç’teki ilk randevuda rakibini 1-0 mağlup ederek büyük bir avantajla dönen Bologna, sahasında SK Brann’ı ağırlıyor. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, bu sezon Avrupa’daki dirençli futbolunu taraftarı önünde de sürdürüp bir üst tura yükselmeyi hedeflerken; Freyr Alexandersson yönetimindeki Brann, ilk maçtaki baskılı oyununu bu kez sonuca yansıtıp İtalya deplasmanında bir sürpriz peşinde. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı senaryoda Brann’ın maçı uzatmalara taşıması için tek farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki Bologna-Brann maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna-Brann MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Renato Dall'Ara Stadyumu'ndaki kritik rövanş mücadelesi için geri sayım başladı. Ev sahibi Bologna'da ilk maçın tek golünü atan genç yıldız Santiago Castro ve orta sahanın beyni Remo Freuler, İtalyan ekibinin en büyük kozları. Savunmada Lucumi ile geçit vermemeyi planlayan Bologna, kontrollü bir oyunla turu geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Brann cephesinde ise tüm gözler gol yollarındaki Noah Holm'un üzerinde olacak. Norveç temsilcisi, fizik gücü yüksek oyunuyla Bologna savunmasını zorlayıp erken bir gol bularak tur umutlarını tazelemek niyetinde. İşte Avrupa'daki bu zorlu randevuya dair tüm detaylar...

Bologna-Brann MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Bologna-Brann maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 23.00'te başlayacak.

Bologna-Brann MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bologna-Brann MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Bologna-Brann MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski; Zortea, Lucumi, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Cambiaghi; Castro

Brann: Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Mhyre, Sorensen, Ingason; Mathisen, Holm, Thorsteinsson

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
