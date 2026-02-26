Osimhen'den maç sonu flaş sözler: Takımım beni hayal kırıklığına uğrattı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu play-off rövanşında Juventus'a 3-2 yenilen ancak ilk maçta aldığı 5-2'lik sonuç sonrası üst tura yükselen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, dünyaca ünlü televizyon programına maç sonu verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 07:20
Temsilcimiz Galatasaray, Juventus'a 3-2 yenilmelerine rağmen ilk maçtaki 5-2'lik skor avantajı sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükseldi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen maç sonu CBS'te yayınlanan ve büyük beğeniyle takip edilen "Şampiyonlar Ligi'nde Bugün" programına röportaj verdi.
Ünlü sunucu Kate Scott'ın sunduğu ve Thierry Henry, Jamie Carragher ve Micah Richards'ın yorumculuk yaptığı programda mücadeleyi değerlendirmesi istenen Osimhen flaş ifadeler kullandı.
İşte Osimhen'in yaptığı o açıklamalar...
Kate Scott: Maçta turun elinizden kaçtığını hissettiğiniz an olmuştur elbette. Son 16'ya kalmak sana nasıl bir rahatlık getirdi?
Osimhen: Tur atlamak rahatlattı ama dürüs olmak gerekirse bütün takımın performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'a hakkını vermek lazım. Tur atladık ama eğer üst seviyede büyük takımlarla oynayacaksak geliştirmemiz gereken çok şey var. Bugünkü performansımız hiç iyi değildi, Juventus kazanmayı hak etti ama takımım tur atladığı çin mutluyum.
Thierry Henry: Mantalitenden konuşmak istiyorum. Bunu Afrika Uluslar Kupası'nda da gördüm, bugün de gördüm. Hep daha fazlasını istiyorsun. Ne zaman bu değişim sende ne zaman oldu. Sadece gol atmak değil, daha fazlasını istiyorsun.
Osimhen: Sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarımı ateşlemeye çalıştım. Burada daha önce oynadım, kazanmanın ne kadar zor bir atmosfer olduğunu biliyorum. Onları motive etmeye çalıştım. Tek başıma kazanam. Futbol bu, normaldir. Sanırım bazılarının Juventus taraftarlarından gözü korktu. Juventus'u tanıyorum. Oynamalarına izin verirseniz size üstünlük kurarlar. Ben takıma konuştuğumda bazıları dinlemedi ama ben konuşmaya devam ettim.
Jamie Carragher: Büyük takımlardan bahsettin. Şimdi Liverpool ve Tottenham'la eşleşme ihtimaliniz var. İkisi de Premier Lig takımı. Hangisini tercih edersin?
Osimhen: Liverpool'la karşılaşırsak intikam almak isteyeceklerdir. Ama kim olursa fark etmez. Liverpool'la karşılaşmamayı tercih ederim. Onlar gelirse de baş ederiz. Burası Şampiyonlar Ligi, kolay takım yok. Bodo/Glimt'in de neler yaptığını izliyoruz. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız büyük takımlarla da karşılaşmanız ve kendini kanıtlamanız gerek. Liverpool'la oynadık ama Anfield'da karşılaşmadık. Kolay olmayacak ama mücadele edeceğiz.
Micah Richards: Victor, seni maskesiz tanıyamıyordum neredeyse. Masken nerede? Neden sürekli maske takıyorsun? Yüzünden geçirdiğin sakatlık sebebiyle mi?
Osimhen: Takımın malzemecisine verdim. 2021'de yüzümden sakatlandığımda çeneme çivi takıldı, suratımda metal plak var. Ameliyat olmak zorunda kalmıştım. Hayatımın geri kalanında sol taraftan yemek yemekte zorluk çekeceğim, sağ taraftan yiyebiliyorum artık. Doktorum maskeyi maçlarda sürekli kullanmamı tavsiye etti. Savunmacılarla sürekli rekabet ettiğim, fiziksel oynadığım için faydasını da görüyorum.