Harika Barış

Barış Alper, hem rakibi 10 kişi bıraktı hem de gol atıp asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Barış Alper Yılmaz, Juventus'u dağıttı. RAMS Park'taki maçta önce Cambiaso'yu cezalı duruma düşüren ardından da Cabal'ı attırarak rakibini 10 kişi bırakan yıldız oyuncu, dünkü rövanşta da muhteşem oynadı. Maça 11'de başlayan Barış Alper, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyamasa da 48'inci dakika bu kez Kelly'yi attırdı ve Juventus'u 10 kişi bıraktı. Bu da yetmedi... Uzatmalara giden mücadelenin 105+1'inci dakikasında Victor Osimhen'e asist yaptı. 119'da da kendisi sahneye çıktı ve kaleci Perin'i mağlup ederek Galatasaray'ı son 16 turuna taşıdı. 1 gol, 1 asistle maçı tamamlayan Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 9'uncu golünü attı. Asist sayısını da 13'e çıkardı.

