Büyük kral

Temsilcimiz Galatasaray, Juventus deplasmanında korkulu rüyalar görse de imdada Victor Osimhen yetişti. Aslan'ın dünyaca ünlü forveti, Torino'da uzatmalarda sahneye çıkarak takımını kabustan uyandırdı, mutluluğa taşıdı. Osimhen, daha önce Napoli'de 2 kez üzdüğü Juve'yi bu kez Galatasaray formasıyla yıktı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun biletini getiren Nijeryalı yıldız, adını bir kez daha tarihe yazdırdı, ayakta alkışlandı. 13 golle de kulüp tarihinin Avrupa'da en skorer ismi oldu.

7 MAÇTA 7 GOL

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gollerini sıralamaya devam ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde lig etabı ve son 16 turu playoff etabında 7 maça çıkan Osimhen, rakip filelere 7 gol gönderdi. Turnuvanın en golcü oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, gözünü son 16 turuna dikecek. Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool (1), Bodo/Glimt (2) ve Ajax (3) karşısında sevindikten sonra, dün akşam Juventus'u da üzmesini bildi.

OSİMHEN'DEN ALTIN GOL TURU GETİRDİ

Victor Osimhen, tur için mutlu olduğunu aktarıp, "Juventus bizi çok zorladı. Ama biz de turu hak ettik. Rakip 10 kişiyken zorlandık. Juventus'u da tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Juventus deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. İtalya'da Torino'da hem maç öncesi hem de maç esnasından müthiş bir destek veren taraftarlar, son 16 yolunda Galatasaray'ın yanında oldu. Uzatmalar dahil tüm maç boyunca müthiş bir tezahürat yapan tribünlerimiz Torino'yu inletti. Maç sonunda da büyük sevinç yaşandı.

LUCİANO SPALLETTİ YIKILDI

JUVENTUS'UN teknik direktörü Luciano Spalletti dün akşamki maçın ardından büyük bir yıkım yaşadı. Özellikle Victor Osimhen'in golü sonrası üzüntü yaşayan deneyimli teknik direktör, bitiş düdüğünün sonrasında da olduğu yerde kaldı. Benzer şekilde Juventus taraftarları da Devler Ligi'ne elenmeleriyle beraber büyük üzüntü yaşadı. Tribünlerde Osimhen'in golü ve sonrası derin bir sessizlik vardı.

İTALYA'DA SÜRPRİZ YOK

Galatasaray, ilk maçta evinde 5-2 yendiği Juventus'a karşı hata yapmadı ve uzatmalarda golleri atarak turu kaptı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ön elemeler dahil ilk maçını 3 ve daha farklı kazandığı 11 eleme turu eşleşmesinde de rakiplerini eledi. Öte yandan 2013'te grup aşamasında Juventus'u saf dışı bırakan Aslan, 13 sene sonra bu kez play-off etabında İtalyan rakibini turnuvanın dışına itti.

AVRUPA'DA EN GEÇ GOLÜMÜZ

Juventus deplasmanında uzatmalarda golü bulan temsilcimiz Galatasaray, ilginç bir rekor kırdı. Victor Osimhen'in golü dakikalar 105.40'ı gösterdiğinde geldi. Böylece Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa kupaları tarihindeki en geç golünü Juventus ağlarına gönderdi. Aynı zamanda Nijeryalı yıldız da kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi uzatmalarında gol atmayı başardı.

UĞURCAN'DAN 6 KURTARIŞ

Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, Juventus karşısında kurtarışlarıyla alkışları topladı. Başarılı eldiven özellikle ilk yarıda 22. dakikada Locatelli'nin uzaktan şutunda müthiş bir kurtarış yaptı. 30'da da bu kez Kenan Yıldız'ın şutunda ters ayakta yakalanmasına karşın refleksini konuşturan Uğurcan gole izin vermedi. Uğurcan, uzatmalarda da Zhegrova'yı engelledi. Milli kaleci mücadele boyunca toplamda 6 kurtarış yaptı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi yarın belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekiminde sarı-kırmızılı ekibimiz İngiltere'den Liverpool ya da Tottenham'la eşleşecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ise 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.