Arrivederci Juventus

Torino'da Aslan kükredi... RAMS Park'taki ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, rövanşta dün Allianz Arena'da Juventus'a konuk oldu. İlk yarım saati istediği gibi götüren sarı-kırmızılılar, 37'de Locatelli'nin penaltıdan attığı golle geriye düştü. İlk yarı da bu skorla sona erdi. 48'de Kelly, kırmızı gördü Juventus 10 kişi kaldı. Ancak ne olduysa bu andan sonra oldu. Bir kişi eksik kalan Juve, G.Saray'ı baskı altına aldı ve Gatti'yle 70'te 2'yi attı.

BARIŞ ALPER FİŞİ ÇEKTİ

Galatasaray, bu golden sonra iyice oyundan düştü. McKennie 82'de skoru 3-0 yaptı. Maç uzatmaya gitti. Tur acaba gidecek mi endişesinin oluştuğu sırada Aslan'ın süper starı Victor Osimhen sahneye çıktı ve ilk uzatmanın uzatmasında golünü atarak farkı ikiye indirdi. Bu gol tur için yeterliydi. Ancak Juventus'un pili son anlara doğru bitti. 119'da Barış Alper fişi çekti: 3-2. Galatasaray, 120 dakika sonunda turu geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

SARA SAHADA KAYBOLDU

RAMS Park'taki ilk karşılaşmada 'maçın adamı' seçilen Gabriel Saran, İtalya'daki maça on numara pozisyonunda başladı. Ancak Brezilyalı oyuncu, kendisinden istenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Özellikle 69'uncu dakikada net bir fırsatı da cömertçe harcayan sambacı, sahada kaldığı süre boyunca da Juve orta sahasında kayboldu. 71'de yerini İlkay'a bıraktı.

TORREİRA SAKATLANDI ÇIKTI

Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, Juventus karşısında takımın ayakta kalan nadir isimlerinden biriydi. Bu sezonki 34'üncü maçına çıkan Uruguaylı oyuncu, çok çalıştı, çok yoruldu. Zaman zaman ayağına kramp giren oyuncu, sakatlandı ve devam edemedi. İlk uzatma dakikasında oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun yerine Singo oyuna dahil oldu.

NOA LANG ETKİ EDEMEDİ

RAMS Park'ta oynanan ilk maçta iki gol atarak 5-2'lik galibiyette başrolü oynayan Noa Lang, İtalya'daki rövanşa da ilk 11'de başladı. Ancak Hollandalı oyuncu, Juventus'lu Kalulu karşısında çok varlık gösteremedi. İstenilen performansı sergilemeyince teknik direktör Okan Buruk tarafından 59'da oyundan alındı. Yerine Sane girdi.

KENAN DİREĞE TAKILDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, dün Galatasaray karşısında ilk 11'de başladı. Oynayıp oynamayacağı belli olmayan yıldız oyuncuya teknik direktör Spaletti tarafından şans verilirken Kenan da Sallai ve sonrasında oyuna giren Boey'e zor anlar yaşattı. Kenan'ın 79'daki topu direkten döndü.

BAKAN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi tribünden takip etti. Temsilcimize destek veren Bakan Bak, RAMS Park'ta oynanan ilk mücadelede de Galatasaray'ın yanında olmuştu.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, RAMS Park'taki ilk maça göre İtalya'daki rövanşın 11'inde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbul'da ilk 11 başlayan Yunus Akgün'ü yedeğe çekti ve formayı cezası biten Mario Lemina'ya verdi. Gabonlu oyuncu, 2015-17 yılları arasında Juve forması giymişti.

DAVİNSON HATA ÜSTÜNE HATA YAPTI

Galatasaray'ın savunmadaki sigortası Davinson Sanchez, Juventus deplasmanında hata üstüne hata yaptı. Torreira'nın yaptırdığı penaltıda taç çizgisinde topu kaptıran Kolombiyalı oyuncu, yenilen ikinci golde de çevre kontrolü yapmadı. Davinson'un bu hataları Galatasaray'a iki gole mâl olurken, karşılaşma içinde de konsantrasyon eksikliği net bir şekilde göze çarptı. Davinson, pas hatalarıyla da dikkat çekti.