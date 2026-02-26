Korku filmi!

Allianz Stadı'ndaki maça iyi başladık. Juventus'u elimizden geldiği kadar kalemizden uzak tuttuk. Az pozisyon verdik. Böylesine maçlarda oyunun ilk 15 dakikası çok önemlidir. Bu dakikaları iyi atlattık. Kalecimiz Uğurcan Çakır, Localetti'nin ve Kenan Yıldız'ın şutlarını muazzam çıkardı. İyi oynuyorken, Davinson Sanchez'in top kaybı, Torreira'nın Thuram'a ceza sahasındaki müdahalesi sonucunda Juventus'a penaltıyı ikram ettik. Ah Davinson ah! Böylesine bir maçta Davinson seviyesindeki bir oyuncu nasıl böyle bir hata yapar! Juventus, Locatelli'nin penaltı golü ile öne geçti. Bu gol, Juventus'u ve tribünlerini oyuna soktu. Ama ilk yarıda pahalıya mal olan bir hata dışında iyi oynadık.

Maçın başında Osimhen ile yakaladığımız bir gol pozisyonu vardı. Osimhen çok iyi bir şut çıkardı ama kaleci Perin de topu iyi çeldi. İkinci yarının başında bizim adımıza harika bir gelişme oldu. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly'in Barış Alper'in bileğine acımasızca bastığı müdahaleye ikinci sarıyı çıkarmıştı. Kelly ikinci sarıdan atılacakken, VAR Odası, Pinheiro'yu monitöre davet etti. Hakem Pinheiro pozisyonu izledi ve Kelly'e direkt kırmızı kart gösterdi. Juventus, 49'da 10 kişi kaldı. Rams Park'taki maçta da Barış Alper, Cabal'ın kırmızı kart görmesinde başrol oynamıştı. Bravo Barış Alper! Kim durdurabilir seni!

Juventus 10 kişi kaldıktan sonra Okan Buruk'tan iki hamle birden geldi. Lang ve Sallai çıkarken; Boey ve Sane oyuna dahil oldu. Rakip eksik kalmışken, daha fazla öne gidip, hücum yapabilirdik. Bunu yapmayınca Juventus son kozlarını oynayıp, kalemize geldi. Baskı yedik ama gol pozisyonu da vermedik Juventus'a. Baskıyı kırdıktan sonra Osimhen'in bir füzesi vardı çaprazdan. Perin yine müthiş çıkardı. Hızlı geçişlerle Juventus kalesinde pozisyonlar bulmayan başladık. Bu ataklardan birinde Sane'nin harika pasında golle burun buruna gelen Sara, topu ağlara gönderemedi.

Sara kaçırdı, Juventus attı. Kalemizde ikinci golü gördük. Bu kez Uğurcan'ın çabası yetmedi. Gatti, Juventus'u 2-0 öne geçirdi. Bu gol, Juventus'u iyice havaya soktu. Tribünlerin tura olan inancı arttı. Gereksiz yere stres yaptık, çok top kaybı ile oynamaya başladık. Neden bu kadar panik yaptık! Çok rahat pozisyonlara girdik. Perin'in koruduğu kaleyi art arda şutlarımızla dövdük! Çok zor bir maç oldu bizim adımıza! Juventus 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadı. Juventus, McKennie ile 3. golü buldu. Aman Allahım! Bu bir kabus olmalı! 10 kişi kalan Juventus'tan peş peşe goller yemek de neyin nesidir! Uzatma anlarında gol canavarı Osimhen ve Barış Alper'in golleri ile turu geçtik. Osimhen ve Barış Alper yıldızlaştı, Uğurcan Çakır da muazzam kurtarışları kalesinde duvar ördü. İlk maçtaki büyük avantaj, bizi Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı! İyi ki Juventus'u Rams Park'ta paramparça etmişiz!