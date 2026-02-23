Baklavalar Onana ve Onuachu'dan!

Gaziantep'te adeta patates tarlası gibi bir zeminde oynandı maç. Bu zeminde bırakın futbol oynamayı, çelik çomak bile oynanmaz! Maç boyunca iki takım futbolcuları, rakipten çok zeminle boğuştular.

Bu yüzden Folcarelli ağır bir sakatlık yaşadı. Yazık değil mi! Gaziantep'li futbolculara da yazık! Buraya gelen takımlara da. Bu zeminde 4 çeker bir araç bile gitmekte zorlanır!

Zemini iyi olmayan takımları, ligde oynatmayacaksın! Basacaksın cezayı! Bak bu zeminler nasıl pırıl pırıl oluyor! Çok mu zor bu zeminlere iyi bakmak! Futbolculara milyon Euro'lar ver. Saha zeminine beş kuruş harcama! TFF bu konuda kulüplere daha net olmalı!



Fatih Tekke, Gaziantep FK maçına üçlü savunma anlayışı ile çıktı. Üçlü oynamak her zaman zordur. Çok güçlü kenar beklerin olacak. En önemlisi bu konuda bir oyun ezberin olacak. Trabzonspor bu savunma anlayışı ile oyunun her anında rakibe kontrolsüz ve dengesiz yakalandı.

Çok pozisyon verdi. Gaziantep'in golü 'geliyorum' dedi. Ve geldi. Fatih Tekke hemen hatasından döndü ve dörtlüye geçti. Ardından Trabzonspor fabrika ayarlarına döndü. Felipe Augusto ile eşitliği sağladı. Ardından Onuachu, Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golü attı.



Trabzonspor'u Gaziantep deplasmanında sırtlayan isim 6 net kurtarış yapan Onana oldu.

Uzun süredir vasat performansı nedeniyle eleştirdiğimiz Onana, dün maç kazandıran kaleci olarak güne damgasını vurdu. Onana'nın özellikle iki kurtarışı var ki tam jeneriklik. Lungoyi ve Bayo'nun füze gibi şutlarında mucizevi kurtarışlar yaptı Onana! Maçın ilk yarısında muhteşem bir futbol ortaya koyan Muçi, son dakikalarda karşı karşıya iki net pozisyondan yararlanamadı.

Gaziantep kalecisi Zafer de dün çok iyi maç çıkardı. Özellikle 90'da Muçi'nin şutundaki kurtarışı muazzamdı.



Trabzonspor'un elinde orijini kanat olan bir oyuncusu olmadan buralara kadar geldi. Visca sakat. Zubkov sakat. Sikan gitti. Nwakaeme eski gücünde değil. Mustafa Eskihellaç ve Felipe Augusto ile yama yapıyor kanatlara Fatih hoca. Ve bu takım hala zirve yarışının içinde! Bu takım, bu başarı Fatih Tekke'nin eseri!

Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım. Sezonun en etkileyici teknik adamlık performansını gösteriyor Fatih Tekke! Devre arasında 'Bize net oyuncular lazım' dedi, net oyuncu alınmadı. Yüreği de teknik adamlık bilgisi de büyük hoca Fatih Tekke!



Trabzonspor bu maçı çok farklı bir skorla da kazanabilirdi. Maç berabere de bitebilirdi. Çok pozisyona girdi bordo-mavililer. Özellikle ilk yarıda ve oyunun son bölümünde ise kalesinde net pozisyonlar gördü!

Onana tuttu, Onuachu attı. Futbolda atan ile tutanın iyi olursa kazanırsın!

Kenardaki Fatih Tekke'nin teknik adamlık duruşunu da unutmamak lazım! Dün Trabzonspor, baklavanın başkenti Gaziantep'ten üç puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.