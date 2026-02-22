Okyanusu geçtin derede boğuldun!

Juventus'u Rams Park'ta ezip geçen Galatasaray, Konya'daki maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlandı. Kanatları kullanamadı. Orta saha zayıf kaldı. Lemina stoperlerin arasına çok girdi. Orta alan Sara'ya kaldı. Sane ve Yunus, İcardi'yi besleyemedi. Koca ilk yarıda Yunus'un pasında sadece bir kez pozisyona girebildi İcardi. O pozisyonda da çok açısı daraldığı için etkili bir vuruş yapamadı.

Okan Buruk, Juventus maçının rövanşını düşünerek Barış Alper, Torreira, Lang gibi silahları ile maça başlamadı. Galatasaray üst düzey yıldızları sahada olmayınca tempoyu yakalayamadı. Osimhen de olmayınca ön alan baskısı yapamadı sarı-kırmızılılar. Hücum bölgesindeki oyuncular birbirinden uzak oynadılar.

Konyaspor da Galatasaray'ın temposunu ilk yarıda düşürmeyi başardı. Yunus ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Yunus'ta büyük bir düşüş var. Okan Buruk, ilk yarıda işler iyi gitmeyince ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Torreira, Barış Alper ve Lang oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün başlangıcında ofsayt vardı. Ben ilk izlediğimde bunu gördüm.

Var neden bu kadar geç süzdü pozisyonu? Neden Atilla Karaoğlan'ı monitöre çağırdı?

İkinci yarıda Konyaspor, Muleka ile kale önünde net bir pozisyondan yararlanmadı. Sara'nın etkili serbest vuruşunu Bahadır iyi çıkardı. Ardından Galatasaray kornerden golü yedi. Korner sırasında Galatasaraylı oyuncular, sadece topa baktılar. Topa bakarken arkada pozisyon alan Konyasporlu oyuncuları unuttular. Adil de topu ağlara gönderdi. Geriye düştükten sonra Galatasaray'dan bir geri dönüş reaksiyonu gelmedi. Konyaspor daha etkili oynamaya başladı ve Bardhi'nin ortasında Kramer durumu 2-0 yaptı.

Konyaspor'da sonradan giren oyuncular fark yaratırken; Galatasaray'da ikinci yarının başında maça dahil olan üç oyuncu, sarı-kırmızılı takıma hayat veremedi.

Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönüş her zaman zor olmuştur. Dün bunu bir kez daha gördük. Koca Galatasaray, Konya'da 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna dahi giremedi. Zafer sarhoşu olarak maça çıkarsan; ayakların yere basmazsa kaybedersin. Buna okyanusu geçip, derede boğulmak da denir. Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.