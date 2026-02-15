5 dakika hakemlik!

Papara Park'ta harika bir derbi izledik. İlk yarıda iki takım da olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Tam 4 kez fileler havalandı. Trabzonspor'un attığı gollerde Oosterwolde'nin, Fenerbahçe'nin attığı gollerde ise Pina ve Lovik'in hatası vardı. Bekler, adamlarını kaçırdı bordomavililerde. İlk golü sol bek Lovik'in hatasından yedi Trabzonspor. İkinci golü ise sağ bek Pina'nın hatasından. Oysa böyle maçlarda bekler, hem hücumda hem de savunmada kusursuz ve hatasız oynamalı. Trabzonspor'un cesur yüreği Mustafa Eskihellaç da maç boyunca hücuma katkı veremedi.

Oysa Trabzonspor'un elinde Onuachu gibi bir silah var. Gelen ortaların neredeyse tamamına vurdu. Lovik'in ortasındaki yükselişi, topu yere çarptırıp köşeye göndermesi tam anlamıyla jeneriklikti. Hava toplarında penaltı vuruşu kadar tehlikeli rakipler için Onuachu! Fenerbahçe'de ilk yarıda iki etkisiz isim vardı. Oosterwolde ve Kante. Talisca ve Kerem'in golleri gerçekten güzeldi. Muçi'nin golü ise usta işi bir goldü. İlk yarıda iki takım da adeta gözlerimizin pasını sildi.

Tedesco'nun Guendouzi-Kanteİsmail üçlüsü ile maça başlamasına hiç şaşırmadım. Taş gibi bir orta saha ile çıktı Fenerbahçe derbiye. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. Trabzonspor'un yediği ikinci golde hatası olan Pina yine Kerem'i kaçırdı, Kerem de Asensio'ya 'al da at' dedi. Bir derbi maça çıkan bek, bu kadar vurdumduymaz olamaz. Pina'nın yenilen 3 golün ikisinde hatası var. Trabzonspor, çok kolay goller yedi dünkü derbide. Bekler kötüydü, stoperler de beklerin zaaflarını kapatamadı. Asensio yine maça damgasını vurdu. Bir gol, bir asistle Papara Park'ta yıldızlaşan isimlerden biri oldu.

Filelere giden 5 gole baktığımda iki kalecinin de performansını beğenmedim. Ederson'un Muçi'nin golünde hatası olduğunu düşünüyorum. Onana'nın ise haftalardır kurtardığı bir maç bile yok. Trabzonspor kalesine gelen her şut, neredeyse gol oluyor... Hakem Halil Umut Meler çok kötü bir maç yönetti. Gereksiz yere bir sürü kart çıkardı. Hele ilk yarıda Felipe'ye gösterdiği bir sarı kart var ki. Felipe kayıp düşüyor. Kart görüyor. İnanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golden önce pası veren İsmail, topu kolu ile mi kontrol ediyor? Anlayamadık. VAR'da bu pozisyon iyi incelendi mi?

Maçın son bölümünde oyun çok durdu. Fenerbahçeli bazı oyuncuların ayaklarına kramp girdi. Ederson oyunu çok durdurdu. Ve şaka gibi! Maçın sonuna 5 dakika eklendi. Zaten oyuncu değişikliklerinde bu süre geçti. Ya rakibin zamandan çaldığı pozisyonlar nereye gitti! Yazıktır günahtır! Adalet dağıtmak çok bu zor! Bu korkaklık nedir! Türk hakemliğinin geldiği nokta işte bu: 5 dakika! Fenerbahçe savaştı ve kazandı. Helal olsun Tedesco'nun ekibine! Tam 22 maç oldu ve Fenerbahçe hala kaybetmedi! Fenerbahçe güçlü kadrosu ve yıldızları ile Trabzonspor'u yendi! Trabzonspor ise bu kadar genç kadro ile zayıf yedek kulübesi ile buralara kadar geldi! Fatih Tekke'yi de alkışlamak gerekir!