Çok daha fazlası!

Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe ile belki de sezonun bundan sonraki iki takım için hedefle gidişatını belirleyecek telafisi olmayan bir maç oynadı. İlk yarı iki takımı da oynadıkları tempolu oyun ve verdikleri mücadele için öncelikle tebrik etmek lazım. İlk 30 dakika oyunun ritmini Fenerbahçe belirledi. Bundan sonraki bölümde Trabzonspor oyunu kontrolünü ele aldı. Trabzonspor oyunu; felsefi pas dizisi oluşturarak, oyun alanının merkezinden değil kanatlarda hücum setine uygun oynayıp, burdan yapılan ortalarla başta Onuachu'yu topla buluşturmak en temel gol atma özeliği idi. Nitekim ikinci golü de böyle buldular. Fenerbahçe'nin ise en önemli özelliği; rakip yarı alanda top kazanan, bunu en kısa sürede sağlayan ve de en çok şut atan takım olduğu gibi attığı gollerde çabuk, az temaslı oynayan bir anlayışı var. Nitekim golleri de böyle rakip savunma yerleşmeden buldular.



İki takımın da yaptığı en büyük hata, koşmak savunma yapmak değildir, doğru yerleşim ve konumlanma ve de mesafe ayarları bu işin önceliğidir. Onun için bu kadar bireysel hatalardan goller atıldı. Bordo mavililer, Umut hamlesi ile 4-4-2'ye döndü. Doğru hamle idi ama ona uygun doğru hücum etmediği gibi birde öngörülmeyen hücum etmek yani hibrit şeklinde, bu maalesef oyun planlarında yoktu. Bu da üretkenliğini etkiledi. Gecenin tartışmasız en iyi oyuncusu Asensio'ydu. Ne kadar büyük futbolcu ve karakter olduğunu bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe, çok güçlü bir 90 dakika oyunu oynamadı. Yalnız oynanacak çok doğru oyun tercihi ile bu hayati maçı kazanmasını bildiği gibi aldığı üç puandan daha fazlası sarı lacivertli takımın kazandığı psikolojik ve de özgüven, şampiyonluk yarışında bunun çok daha fazlası idi.