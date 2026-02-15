CANLI SKOR ANA SAYFA
Yunus Emre Sel Kadro farkıyla mağlubiyet!
Yunus Emre Sel

Yunus Emre Sel

15 Şubat 2026 | Pazar

Kadro farkıyla mağlubiyet!

Akyazı'da futbolseverleri her açıdan çevreleyen bir futbol gecesi yaşandı... İlk gol Muçi'den geldi.
Arnavut yıldızın Trabzonspor tribünlerini ayağa kaldıran golü sonrasında oyunda denge kurulur gibi olsa da Fenerbahçe, Trabzonspor'un zaaflarını iyi çalışmış görünüyordu. Talisca eşitledi.
Teorik olarak istediklerini sahaya, taktik tahtasını da skorborda yansıtan Fenerbahçe idi. Tabii bunda kadro genişliğinin etkisi yadsınamaz.
Oyunun kontrolünü eline alan sarı lacivertliler, 34. dakikada bu kez Kerem ile öne geçti. Yine organize ve çabuk gelişen bu atakta orkestra şefi Asensio idi. Trabzonspor bu hızlı, çabuk yön değiştirerek gelen rakip hücumlarına karşı tedbir alamadı.
İlk yarı bu şekilde bitti bitecek derken, Trabzonspor karakterini sahaya koydu. 43. dakikada Onuachu, savunmanın üstünden vurduğu kafayla skoru 2-2'ye getirdi.

İkinci yarıya takımlar "sil baştan" diyerek çıktı ancak Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio, santradan 3 dakika sonra takımını tekrar öne geçirdi: 2 ve 3. gol yine aynı şekilde, akışkan paslar ve doğru tercihler üzerinden bir tek vuruşla geldi.

Fenerbahçe, 4-3-1-2 dizilişiyle merkezi İsmail, Guendouzi ve Kante üçlüsüyle domine ederken Trabzonspor bu üçlüye cevap veremedi. Savunma hattında Batagov ve Nwaiwu ikilisinin, Talisca-Kerem-Asensio üçgenine karşı yaşadığı zorluklar, orta sahadaki dinamizm ve sertlik eksikliğinin de etkili olduğunu söylemek gerekiyor.
Kalan dakikalarda Trabzonspor için zaman olarak süren umut ne yazık ki kadro derinliği açısından yoktu.
Bu da yenilgiye neden oldu.

