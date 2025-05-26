Sezonun özeti

Trabzonspor ile Samsunspor maçı 2-2 bitse de sahadaki hikâyesi bundan çok daha fazlasını söylüyordu. Bordo-mavililer sezon boyunca sıkça karşılaştığı bir senaryonun içine bir kez daha düştü: Pozisyona gir ama sonucu belirleyemeden geriye düş. Ne var ki bu kez senaryo, son sayfada bir başka yöne kıvrıldı. Zubkov, Nwakaeme, Vişça ve Malheiro ile hücumda üretken olan bordo-mavililer, ilk 30 dakikada tam 6 korner kazandı ve sezonun en iyi oyunu oynandı. Gole yaklaşan net pozisyonlar, Samsunspor ceza sahasında yaşanan karamboller, direkten dönen umutlar... Ancak skor tabelasını değiştiren taraf yine de konuk ekip oldu. Emre'nin kontratakla attığı gol, Trabzonspor'un tüm ilk yarı emeğini çöpe atar gibiydi. Hem de Samsunspor'un maçtaki ilk isabetli şutuyla. Ancak 20. dakikada Mendy golü atsa bu yazı belki başka başlıkla başlayacaktı.

İkinci yarı da ilk 45'in kopyasıydı: Baskı, organizasyon, tempo var ama gol yoktu. Ta ki 86. dakikaya kadar. Sahneye çıkan Malheiro attığı iki golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak Mouandilmadji bir dakika sonra skoru ilan etti. Trabzonspor adına kazanılamayan ama vazgeçilmeyen bir maçtı bu. Teknik heyet için ders, yönetim içinse belki de geleceğe dair bir yol haritasıydı. Çünkü takım üretmeye çabalıyor ama son vuruşlardaki eksiklik, lider oyuncu sıkıntısı, defansif zaaflarla birleşince puan hanesine yansımıyor. Şimdi önemli bir karar vermek gerekecek. Ya sil baştan bir takım kurulacak, ya da eksiklerine rağmen bu takımın üzerine direkt katkı sağlayacak isimlerle yeni bir planlama yapılacak.