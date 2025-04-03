Kupaya tutundu

Kupa macerası, bir nebze tat katabilir bu havaya. Bu umutla çıktı sahaya Trabzonspor… Kıymetini en çok yokluğunda anladığı golcüsü Banza ile maçın hemen başında golü bulsa da art arda yediği iki golle birden bire mağlup duruma düştü. Ardından sezonun en maliyetsiz ama flaş transferi Mustafa ile beraberliği yakaladı. Devre bu skorla biterken, Trabzonspor oyuna kendi üstünlüğünü hissettirecek gerçekçi bir ağırlık koyamadı. İkinci yarıya oyuncu değişikliklerinin umutlarıyla girildi fakat bu değişiklikler de beklenen katkıyı yapamadı. Neyse ki o birbirine benzeyen çoğunluk gruptan yetenekleriyle ayrılan birkaç isimden olan Zubkov'un bireysel becerisiyle attığı golle Trabzonspor tur atlarken moral buldu.



Fatih Tekke, bu "fırtınalı" takımla birlikte yeniden büyüyecekse, bir başak gibi olmalı. Yavaş yavaş filizlenmeli, yavaş işlemeli takımı. Ama bu birlikteliğin devamı için tribünlerin de aynı sabra ve zamana ihtiyacı var. Savunmada yaşanan zaaflar sezon başından itibaren artarak devam ediyor. Geçiş oyununda yapılan hatalar, kenar ortalarında yapılan zaaflar düzelmek yerine daha da kötüye gidiyor. Kupa maçında bu kadar pozisyon veren bir takımın hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için çok daha fazla önlem alması, bu hataların tekrarlanmaması için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Trabzonspor, hakem Zorbay Küçük'ün 'engelleme çabalarına' rağmen turu geçmeyi bildi.