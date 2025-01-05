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Anasayfa Yazarlar Yunus Emre Sel Köklü değişim şart!
Yunus Emre Sel

Yunus Emre Sel

05 Ocak 2025 | Pazar

Köklü değişim şart!

Trabzonspor, 2025'in ilk maçını kazanmak için sahaya çıktı. Samsunspor kontratak futbolunu tercih etti. Bu sezon neredeyse iki maç üst üste birbiriyle oynayamayan savunma oyuncuları ile orta saha arasındaki koordinasyon bozukluğu, Ozan Tufan'ın ise basit hatası sonucunda Holse antrenman maçındaymış gibi rahat bir şekilde golünü attı.

Trabzonspor adına geride kapatılan ilk yarı, bu sezonun temposuz oyunun özeti gibi olsa da hakem Mehmet Türkmen vermediği kararlarla maça net etki etti. Gol öncesinde Ozan'a yapılan faul, yine Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisinde yerde düşürüldüğü pozisyonunda VAR incelemesine dahil gidilmemesi, bu sezon hakem hatalarına adeta isyan eden Trabzonspor'un, nasıl basit gözüken kararlarla oyundan düşürüldüğünü bir kez daha gösterdi.

İkinci yarı ise bambaşka bir takım vardı sahada. Şenol Güneş devre arasında nasıl uyarılar yaptıysa ikinci yarı ilk 20 dakikalık bölümde ön alan baskısı, daha çok şut ve gol de geldi. Duran top organizasyonundan gelen bu golde Banza'nın bitiricilik konusunda ne kadar yetenekli olduğu attığı kafa golüyle bir kez daha ispatlandı. Ancak bu 20 dakikalık bölümden sonra Trabzonspor oyuncularının tempoyu sürdürmekte zorlanması, Samsunspor'a yine kontrataklık pozisyonlar verdi. Yine Holse devreye girerken, Trabzonspor savunmasının ihtiyaç duyulan iki anda da basit hatalarla gole engel olamayışı, devre arasında köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Bu değişim belli ki sadece Şenol Güneş'in istediği iki stoper ile değil beklerde de yaşanacak gibi. Trabzonspor için radikal bir değişiklik olmazsa gelecek adına umutlu konuşmak çok mümkün gözükmüyor.

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Etiketler :
Samsunspor, Şenol Güneş, Ozan Tufan, Trabzonspor, Mehmet Türkmen

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