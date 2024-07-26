İyi ki vardın Uğurcan!

Yeni sezon, yeni heyecan ve yeni bir başlangıç. Sezonun ilk resmi maçında Trabzonspor'un oyuna çok daha fazla ağırlığını koymasını ve kağıt üzerinde güçsüz gözüken rakibi karşısında çok daha arzulu olmasını bekliyorduk. Ancak öyle olmadı. İlk 35 dakika organize olamayan, özellikle merkez orta saha ile ofansif oyuncular arasındaki uyum sorunu dikkat çeken Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan kalan stoperlerdeki iletişim eksikliğini de sürdürdü. Bu dakikalarda takımı oyunda tutan ise geçtiğimiz sezonun belki de en çok eleştirilen ismi, Montella'nın Avrupa Şampiyonası'nda görmediği kaleci Uğurcan Çakır oldu. Öyle kurtarışlar yaptı ki hem eleştirilere hem de aslında Montella'ya da gönderme yapıyordu. Ancak çok koşan rakip karşısında, bireysel anlamdaki bariz kalite farkını kullanan Trabzonspor golü bulan taraf oldu.

Bardhi, Vişça ve Trezeguet ile tamamlanan gol denklemi, bir organizasyondan çok bireysel yetenek barındırıyordu. İkinci yarıda ilk yarıya oranla daha tempolu başlamak isteyen Trabzonspor, final pas tercihlerinde çok önemli hatalar yaptı. İkinci yarıda da takımı ayakta tutan isim yaptığı birbirinden önemli kurtarışlarla Uğurcan oldu. Şu ana kadar 8 transfer yapan Trabzonspor'un özellikle orta sahada takımı yönetecek, oyun aklı olacak, tüm organizasyona şekil verecek çok özel bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu ise çok net bir şekilde ortaya çıktı. Trabzonspor belki Slovakya'dan skor olarak istediğini aldı ama oyun olarak ortaya koydukları yeni sezon öncesi umut vermekten uzaktı. Cihan Çanak'ın attığı ikinci gol ise bireysel yetenek, arzu, istek ve hepsinden önemlisi gerçek bir Trabzonsporlunun sahadaki yansıması oldu adeta. Kamp raporunda da yazmıştım bu sene çok adından söz ettirecek Cihan Çanak.