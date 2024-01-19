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Yunus Emre Sel

Yunus Emre Sel

19 Ocak 2024 | Cuma

Tur güzeldir

Trabzonspor'un oyununa yönelen eleştiriler çeşitli sebeplerle abartılı olarak nitelendiriliyordu. Kadronun genişlik problemi, maç takvimindeki yoğunluk, sakat fazlalığı, Afrika Kupası vb... Manisa maçındaki oyuna yine eleştiriler gelecek. 'Trabzonspor oyunu forse edemedi, tempoyu belirleyemedi ya da özetle iki takım arasındaki güç farkının sahada bir yansıması görülmedi' gibi. Ancak Türkiye Kupası ana hedef ve bir üst tura rahat bir skorla çıktı Trabzonspor. Visca oyuna girdikten sonra oyun değişti. Boşnak yıldız girer girmez, doğru bir oyuncunun, doğru bir oyuncu tercihinin herhangi bir arenada nelere, ne kadar çabuk etki edeceğini uygulamalı olarak gösterdi.


Trabzonspor'un elindeki futbolcu grubu, en azından şu an için, sergilemek istenen, standart hale gelmesi umulan oyuna uyum sağlamakta biraz zorlanıyor. Abdullah Avcı da bu durumu özetleyerek, "Bazen inişli çıkışlı bir grafiğimiz olabiliyor" diyor. Abdullah hocanın oyunun gelişimine uygun bazı hamleler beklediğini biliyoruz. Pazar günü Galatasaray derbisi var. Ben her şeye rağmen galibiyet için gerekli bir oyunun ortaya koyulabileceğine inanıyorum. Trabzonspor'un doğal rakiplerine karşı oynadığı maçlar eksiklere rağmen kazanıldığında daha unutulmaz olur. Bunun için de eldeki kadroyu önceden belirli bir oyunun esnemeyen standartlarına göre şekillendirmek yerine, rakibe ve eldeki malzemeye göre bir şekil aramak ümitleri artıracaktır. Demem o ki turlamak güzel, oyun gelişim istiyor.

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Etiketler :
Afrika Kupası, abdullah avcı, Galatasaray derbisi, Manisa, Türkiye Kupası, Visca, Trabzonspor, Abdullah hocanın

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