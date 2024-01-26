Gerçekçi eleştiri zamanı!

Zordur bu tarz maçları oynamak. Geçtiğimiz hafta alınan ağır Galatasaray mağlubiyeti sonrası kazanman gereken bir maça çıkmak, hem de takıma yeni isimler katılmamışken ve de saha zemini bu kadar kötüyken. Ki bu saha zemini maça çok iyi başlayan Hüseyin'i uzun süre daha sahalardan uzak bırakacak. Ancak maça daha istekli başlayan hatta pozisyon üreten bir Trabzonspor gördük. İlk 15 dakikada golle sonuçlanacak pozisyonlar dahi vardı. Ancak sonrasında özellikle orta sahada takımı yönetecek bir beynin eksikliği, kanat beklerinin gerekli defansif katkıyı verememesiyle denge ev sahibi takım lehine döndü bir anda. İkinci yarının önemli bir bölümünde de oyun daha çok ev sahibi takımın kontrolünde geçti.

Trabzonspor'un geliştirmeye çalıştığı atakların devamında, Çaykur Rizespor hızlı çıkışlarla tehlikeli olmaya çalıştı. Trabzonspor bir şeyler arıyor mu? Eksik olan şey oyun anlayışı mı, yoksa oyuncu kalitesi mi? Acaba Trabzonspor'a yönelen eleştiriler abartılı mı, yoksa sahada görünen şeyin karşılığı mı? Aylar geçiyor, her takım dengesini ve nefesini buluyor. Trabzonspor ise kaybettiği bir şeyleri arıyor gibi. Ararken kaybettiklerini henüz konuşacak seviyeye gelemedik. İki mağlubiyet üst üste hem de bulunduğun konumu koruma gayreti içerisindeyken ağır bir hasar bıraktı. Artık gerçekçi eleştiri zamanı, herkesin kendisini eleştirmesi ve daha iyisini yapmak adına yapabileceğinden daha fazlasını yapma zamanı.