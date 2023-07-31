Bocaladılar

Bjelica'nın Trabzonspor'u, oynadığı en ciddi hazırlık maçında AEK karşısında bocaladı. Göbekte oyunu bir türlü kendi istediği doğrultuda ve tempoda oynayamadılar. Kanatlar ve bekler de bu sıkışan oyunda sırasıyla akıl ve yardım getiremeyince AEK ipleri eline aldı. AEK, bu sezon daha güçlü olacağı varsayılan Trabzonspor presinin beklenen etkiyi vermemesi sebebiyle tempoyu yönlendirdi.

Bu bölümde Trabzonspor'un etkili olabildiği yegane anlar duran toplar ve Eren'in sol kenardan taşıdığı bir kanat hücumu neticesinde geldi.

İkinci yarıda da Gomez'in bir duran top neticesinde gelen golü haricinde Trabzonspor yine yokları oynadı.

Bordo-mavililerin rakibe hediye ettiği ve sonrasında kendi kazandığı penaltıdaki oyuncu tavırları bence üzerine düşünülmesi gereken anlardandı.

Fırtına, oyunu üst düzeyde oynayamıyor. Bazı basit eksikleri giderebilmek için de oyuncu tercihleri sorgulanabilir.

Zira futbol sektöründe belirli bir yaşın üzerindeki oyuncuların alışkanlıklarının değişmesi çok zor.

Son not: Transfer bir takımın takım olmasındaki en önemli süreçlerden biri ve herkesin aktif ve akılcı şekilde devreye girmesi takımı farklılaştırabilir.