Tecrübe kazandı

Trabzonspor'un Türkiye Kupası maçını ciddiye alacağı biliniyordu. Rakibi karşısında golü de erken buldu. Bu erken golün Trabzonspor'un oyununa nasıl yansıyacağı çok önemliydi. Alan yerleşimi, ikili mücadelelerde sertlik, doğru pas yapıldığında bile ceza sahasında kalabalıklaşma, ya da rakibi eksik yakaladığında hızlı çıkma noktasında hâlâ istenen seviyede değiller. Bakasetas ve Edin Visca'nın tecrübesiyle skoru kotaran Trabzonspor maçın geri kalan dakikalarında bir gol daha bulsa da belirgin ve baskın bir oyun sergilemekten uzaktı. Bireysel performanslar açısından gelişimi merak edilen Enis Destan'ın çalışkan oyunu yine dikkat çekti. Genç sayılabileceği son senesi Enis'in. Çalışıyor, çabalıyor. Eksikleri var fakat azmi ve hırsıyla ilham verici olduğunu söylemek gerekiyor. Attığı golde topu istediği gibi kontrol edemese de sakinliği ve bitirişi usta işiydi. Enis Destan her geçen gün futbolunu geliştiriyor ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek noktaya da gelecektir.

Bunun yanında sezonun yeni transferlerinden Umut'u ilk defa 11'de gördük. Genel performansı beklentileri karşılayamadı. Bu arada Fountas attığı gol haricinde hâlâ ben hazırım mesajı veremedi. Bardhi ve Teklic'in oyuna girdikten sonra bir alt lig takımına karşı dahi oyuna bir ağırlık katamamaları kendilerinin Trabzonspor'daki geleceği açısından fikir verici olabilir. Trabzonspor'un tempoyu bir türlü yükseltememesi, zaman zaman kopuk futbol oynaması sorunu devam ediyor. Abdullah Avcı'nın dediği gibi takımda eksikler var ve bunların giderilmesi gerekiyor. Bu açıdan ulaşılabilir hedef olan kupada yola devam edilmesi önemlidir.