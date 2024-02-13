Nefes alma fırsatı

Trabzonspor sahaya mental yorgunlukla çıktı. Üst üste 5 maçta alınamayan galibiyet hem fiziksel hem de zihinsel bir yıpranmaya sebebiyet vermişti.

Final noktalarında ezber tercihler, oyuncuları ekstraları atamaktan alıkoyan acelecilik hep aynı durumun tezahürüydü.

Daha baskılı oynayıp golü arayan takım olmasına rağmen Trabzonspor, istediğini alma noktasında yine verimsizdi.

Takımın en ne yaptığını bilen oyuncusu Visca, kendinden daha emin bir halde görünüyor.

Trezeguet bazen bocalasa da en çok arayan oyuncu olarak 'ben buradayım' diyor.

Nitekim Trabzonspor'un bu en çok çabalayan oyuncularından ikisinden biri olan Meunier'in ortasında Trezeguet'in kafa vuruşu Trabzonspor'u kısmen de olsa rahatlatan golü getirdi.

Bu bir ortadan ziyade neredeyse topu takım arkadaşının kafasına çarptırmak olarak da istatistiklere geçebilirdi.

H H H

Gol kritikti, zira Trabzonspor'un dinamizmi azaldığında berabere giden oyun ekstra bir motivasyon kaybına sebebiyet veriyordu.

Gol, bir nevi nefes alma fırsatıydı.

Mendy'nin stopere geçişi Trabzonspor'un oyunundaki hat yoğunluğunu azalttı. Oyun daha fazla stoper bölgesinden şekillenmeye başladı.

Orta saha, skor avantajının da etkisiyle toplu çıkışlara daha az katılım gösterdi. Bu pozisyonlardan birinde hızlı çıkan ve son haftaların en organize hücumlarından birine imza atan Trabzonspor, Bardhi'nin bitirici vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

5 hafta sonra galip gelmek önemliydi. Bundan sonra tekrar Trabzonspor'un doğal hedefleri doğrultusunda ilerlemek her şeyden önemli.