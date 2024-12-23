Düşmek değil kalkmak önemli

Trabzonspor, son haftalarda oyun temposunu ve grafiğini artırma çabasını bu maçta da sahaya yansıtarak başladı. Üretkenlik vardı ama sonuç alınamadı. Mücadele vardı, ancak bu mücadeleye basit top kayıpları ve bireysel hatalar eşlik etti. Oyun anlamında daha üretken bir görüntü çizilse de Trabzonspor, net pozisyon üretmekte zorlandı. Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Cihan, çok çalışkan, hızlı ve tempoluydu. Ancak tecrübesizliği ve belki de heyecanı nedeniyle fırsatları değerlendirmekte zorlandı. Öte yandan, genç oyuncu Ali Şahin için bu maç, unutmak isteyeceği bir deneyim olarak kaldı. Sarı kart sonrası geri dönerken kaptırdığı top, rakip oyuncunun Uğurcan ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu maç, onun için olumsuz anlamda unutulmayacak bir tecrübe oldu. Ali Şahin'in yerine stopere geçen Mendy'nin yokluğuyla orta saha direnci düştü. Takımın ayakta kalan tek ismi kaptan Uğurcan Çakır oldu. Kaptan, gemisini ayakta tutmak için elinden geleni yaparken, ileri hat oyuncuları kolay top kayıplarıyla kontrolü rakibe teslim etti.

Son 15 dakikalık bölümde ise Trabzonspor, rakip kalede baskısını iyice artırdı. Nwakaeme'nin direnci, taraftarın hakemin basit düdüklerine gösterdiği tepkiyle birleşince takım gol için iyice istekli bir görüntü sergiledi. Malheiro, kariyerinin en güzel gollerinden birini atarak Trabzonspor'a nefes aldırdı. Bu gol, tükenişe doğru giden bir hikayeyi, yeniden doğuşa çevirebilecek bir umut ışığı oldu. Eksikler çok, hatalar fazla ancak Trabzonspor formasının bir ağırlığı var. Devre arası, bu hikayenin yeniden başlayabileceği fırsatları beraberinde getirecektir. Çünkü büyüklük, düşmemek değil, düştüğün yerden kalkmaktır.