Akıllar kupada!

Adana Demirspor maçının ilk yarısında Trabzonspor'u izlerken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısından oldukça farklı bir görüntü vardı sahada. Çaykur Rize maçında en azından mücadele vardı, oyuncular formasının hakkını vermek adına çaba gösteriyordu.

Ancak bu maçta oyuncuların mücadeleden çok uzak oluşu net şekilde göze çarptı. Takımın aklı sahada değil, daha çok hafta içindeki kritik kupa maçında gibiydi.

Simon Banza'nın kornerden bulduğu gol, bireysel yeteneğin bir yansımasıydı. Cihan Çanak zor bulduğu forma için çok daha fazlasını yapmalıydı, Vişça ise eski temposundan oldukça uzaktı.

Folcarelli'nin sakatlığı sonrası giren Ozan Tufan, biraz enerji kattı fakat genel tabloyu değiştiremedi.

Arif'in ikinci yarıda oyuna dahil oluşu kısa süreli kıpırdanma yaratsa da sürdürülebilir olmadı.



Genç ve deneyimsiz rakibine karşı topa yüzde 64 oranında top hakimiyeti sağlayan Trabzonspor, bu istatistiği tabelaya yansıtacak net fırsatlar oluşturamadı.

Rakibin kaleye şut dahi çekemediği maçta, bordo-mavililerin düşük tempolu futbolu ve sahadaki isteksiz görüntüsü, takımdaki kadro kimyasının sorgulanmasına yol açtı.

Sonuç olarak Trabzonspor, skor üstünlüğünü elde ettiği fakat sahada istediği oyun ritmini bulamadığı bir maç oynadı. Kupaya odaklanmak anlaşılır ancak ligde de daha iyi organize olmak ve odaklanmak gerek. Göztepe sınavı çok daha farklı olacaktır.

Kupa hedefinin gölgesinde oynanan bu maç, kazanılan üç puan olarak ve bu sezon ikinci deplasman galibiyeti olmasından değerliydi.

Ancak Göztepe ile oynanacak olan kupa yarı finali, aslında Trabzonspor için bir sezonun hayal kırıklığı ile tamamlanmasının önündeki en büyük engel olacak gibi.