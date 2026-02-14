Uzay savaşçıları!

Noa Lang, maçtan önce sol kanada adeta bir ray döşemiş. Lang, hızlı bir tren gibi sol kanattan Eyüpspor'u canından bezdiren bindirmeler yaptı. Lang; rakip eksiltiyor, çok hızlı, çok güçlü... Bununla da kalmayıp, net ve isabetli ortalar yapıyor; bazuka gibi şutlar atıyor. Galatasaray, bir nokta atışı transfer daha yapmış. Eyüpspor karşısında mükemmel bir maç çıkardı, Hollandalı sol kanat oyuncusu. Lang'ı izlemek için dün Rams Park'a gelen Hollanda Milli Takımı yardımcı hocası Erwin Koeman da bu performansı ayakta alkışlamıştır.



Okan Buruk, salı günkü Juventus maçını düşünerek Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper gibi yıldızlarını yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerlerine ilk 11'de çıkan Eren, Boey, Lemina, İlkay ve İcardi de çok etkili oldular. Özellikle de Osimhen ile İcardi arasındaki uyum harikaydı. İcardi üç kez Eyüpspor filelerini havalandırırken, ligde 13 gole ulaştı. Osimhen'i nasıl anlatsam bilemiyorum. Topun olduğu her yerde rakibin canına okuyan presler yaptı durdu. Yunus Akgün ve İcardi'nin attığı ikinci golün asistini yapan Osimhen, Galatasaray'ın adeta şah damarı... Bir futbolcudan çok daha fazlası... O bir uzay golcüsü... O bir Victor Osimhen!



Uğurcan Çakır'ın da ilk yarıdaki iki süper kurtarışının da altını çizmek lazım. Uğurcan, Juventus maçı öncesinde çok formda! Gökten uçak düşse onu bile kurtaracak Uğurcan! O derece hırslı ve formda! Eyüpspor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençsiz kalmasında ilk yarıda Bedirhan'ın kırmızı kartının rolü çok büyük. Dün ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Galatasaray'dan hiç ayrılmamış gibi kaldığı yerden iz bırakan performansına devam etti. Bu arada Rams Park'ta ilk maçına çıkan Renato Nhaga, tribünlerden büyük alkış aldı. Büyük yetenek. Sahada topla adeta dans etti. İkinci yarıda giren Yaser Asprilla da çok etkiliydi. Hızlı ve şut atmayı seven bir oyuncu. Lang gibi tribünleri coşturacak özellikleri var Asprilla'nın!



İcardi dün attığı üç golle kafalardaki soru işaretlerini yerle bir etmiştir herhalde. Ne kadar büyük golcü olduğunu yine belgeledi. İcardi'nin bu performansı sonrasında Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklemeden İcardi ile masaya oturacağını düşünüyorum. Öyle de yapmalı! Yoksa İcardi'nin hala Avrupa'nın beş büyük liginde piyasası var! Avrupa'da golcü kıtlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro!



O yüzden Galatasaray yönetimi, elindeki paha biçilmez mücevherine sımsıkı sarılmalı! Sözleşmeyse sözleşme, para ise para! İcardi sonuna kadar hak ediyor bunları. Galatasaray, taraftarına farklı Eyüpspor galibiyeti ile birlikte Sevgililer Günü hediyesi vermiş oldu. Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Artık Juventus düşünsün! Bu formda Aslan, Juventus'u salı günü pençeler! Yıkar geçer! Çünkü dün Galatasaraylı futbolcular, uzay savaşçıları gibiydi!