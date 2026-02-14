CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Yeni transfer İcardi
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

14 Şubat 2026 | Cumartesi

Yeni transfer İcardi

Verdiği kilolardan sonra geldiği sezonlar gibi fiziksel olarak incelen İcardi, Eyüp maçında yaptığı koşularla ve attığı gollerle tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. İcardi, yükselen fizik gücü ve grafiği ile G.Saray'ın yepyeni transferi gibi duruyor. Okan hocanın derin, zengin ve kaliteli kadroya kavuşmasından sonra Eyüp'e karşı Osimhenİcardi ikilisi ile başlaması sosyal medyada büyük tepki gördü. Bu müthiş ikiliden müthiş işbirlikleri çıktı.


Juventus öncesi Sara, Jakobs, Torreira, Sallai ve Barış'ı Okan Buruk'un dinlendirmesi çok akıllıcaydı. Özellikle Lemina'nın ilk Juve maçında olmayacağını düşünürsek Eyüp'e karşı oynaması yerinde bir hamleydi. Sacha Boey'yi çok istekli gördüm ancak maç eksiği çok belli oluyor. Gençliği, coşkusu ve çalışkanlığı ile bu açığı kapatacaktır. Noa Lang'ın G.Saray'a katkısı büyük olacak. İlk 45'te G.Saray sürekli Lang'ın bölgesinden hücum etti. İcardi'nin ilk golünde rakipten sıyrılışı, Jankat'tan dönen şutu çok sertti. Aklı ile ayaklarını birleştiren bir oyuncu.


Osimhen, G.Saray'ın enerji küpü. Rakibini kovalıyor, top çalıyor, önde baskı yapıyor kanatlara iniyor, pas alış verişine katılıyor gerektiğinde şut atıyor gerektiğinde de gollük paslar veriyor. Nijeryalı yıldızın sahanın her yerine basması rakip savunmanın aklını darmadağın ediyor. Okan hoca Juve maçında orta sahayı mutlaka güçlü tutmalı. İtalyanları orta alanda durduran takımlar pozisyon üretmekte zorlanmıyor. Sanchez'in yerine Sara'nın girmesi doğru hamleydi, Sanchez ciddi pozisyon ve pas hataları yapıyor. Singo'nun dinamizmi, çabukluğu, gücü ve kuvveti Sanchez'in önünde görülüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Kadro avantajı! Hücum gücü! Gol doktoru Osimhen!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor