Tandem

Demek ki oluyormuş. İcardi ile Osimhen birlikte oynayabiliyormuş. Arjantinli yıldızın dün akşamki unutulmaz hat-trick'i yeni sözleşmeyi beklenenden önce önüne getirebilir. Mauro bir dönem tam da bu sebeple asık suratlıydı zaten. Tek bir isteği vardı; iç sahada lig maçlarında orta ve alt sıra takımlarına karşı ilk on birde sahaya çıkmak. Eminim ki Torino'da ilk on birde çıkmadı diye üzülmeyecek. Bu arada Okan Hoca'nın da hakkını yemeyelim. İcardi somurtuyordu ama oynamayı hak etmeyecek kadar da hantal ve formsuzdu. Buruk, doğru zamanda start verdi bu ikiliye. Bundan böyle ligde, bazı deplasmanlarda da on beşer golleri bulunan İcardi-Osimhen ikilisini izlemeye hazır olun.



Derbilerde, zorlu rakipler karşısında ve hatta Avrupa arenasında bu fazla lüks kaçsa da Okan Buruk artık Galatasaraylıları bu keyiften mahrum etmemeli. Victor Osimhen de bence bu kurgudan en çok keyif alanlardan biri. Sarı kırmızılılar maçı farklı kazanmış olsalar da on kişi kalan Eyüpspor'dan yenilen gol ve kaleci Uğurcan'ın on bire, on bir iken yaptığı iki önemli kurtarış, kritik Juventus karşılaşması öncesinde hayli düşündürücüydü. Ayrıca "Osimhen gol atsın" diye sahada tutmak da ne derece mantıklıydı; bilemedim... Kazanmak güzel, beş golle kazanmak ayrı güzel. Yine de çok dikkatli olmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında işler bu denli kolay olmayacak.