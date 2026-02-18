Galatasaray iğne deliğinden fili bile geçirir!

Koşun haber verin tarihe!

Gerçekleri tarih yazar; tarihi de Galatasaray!

Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, Liverpool'dan sonra bir dünya devini daha Rams Park'ın çimlerine gömdü! Gökyüzü kırmızı, güneş sarı idi dün gece!



Galatasaray, dünya devi Juventus karşısında suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi.

Hep söylüyorum Galatasaray bir devrim takımıdır diye!

Çünkü Galatasaray, yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimalleri ihtilallere çeviren takımdır.

UEFA Kupası Şampiyonluğu buna en güzel örnektir.

Galatasaray'ın dünkü tarihi zaferinin bir ruhu vardı! Som altından bir zaferdi bu! Galatasaray dün gece futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı.

İstilayı kanatlardan başlattı Aslan Cimbom!

Rakibini yıpratan merhametsiz bindirmelerin baş oyuncusu Barış Alper Yılmaz'dı.

Dün Barış Alper Yılmaz formasının içine yüreğini de koydu. Karşısına gelen oyuncuları canından bezdirdi!

Barış Alper, Juventuslu oyuncuları yıktı geçti! Cambiaso'yu, Cabal'ı perişan etti.

Galibiyete ve zaferi tutku ile bağlı olanların gözlerini bile bağlasanız yine de o maçı kazanırlar.



Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir.

Okan Buruk; futbolda hem adamlık duruşunu, hem de bilgi ve zarafeti temsil ediyor.

Osimhen, Juventus karşısında yine ayakları ile resim çizdi.

Takım arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi.

İzlemeye doyulmayan adamın adıdır Osimhen!

Gabriel Sara, iğne deliğinden fil geçirdi.

Geceyi giydiği formanın rengine boyadı...



Noa Lang, Galatasaray geriye düştüğünde 'can yelekleri bende, sakın panik yapmayın!' havası ile oynadı.

Birbirinden sihirli iki gol attı Lang...

Galatasaray, ara transferde Lang diye bir futbol ressamı daha transfer etmiş!

Dün gece Rams Park'ta yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi.

Aslantepe'de dünyanın en güzel tribün fotoğraflarına bakarken, yılbaşında atların çektiği süslü faytonları hatırladık.



Eski bayramları...

Kartpostal aşkları...

Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda...

Dünkü maçta Galatasaray, turun anahtarını kapının üzerinde bırakmadı!

Juventus'a tam yarım deste gol atarak, tur kapısını ardına kadar açtı!

Altın alkışlar Galatasaray'a gelsin!

Yıldızlar yere insin, gözlerinizden öpsün her birinizi...

Teşekkürler Galatasaray!