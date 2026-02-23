Beşiktaş'ı özlemişiz

Uzun bir bekleyişten sonra Orkun'un liderliğinde bu maçta her şeyi doğru yapan muhteşem Beşiktaş'ı özlemişiz. Üç puanın yanında izleyenleri futbola ve gole doyurdular.

Ozan Ergün'ün ilk çeyrekte çıkardığı sarı kartlar doğruydu. Ancak Miroshi'nin 45'te Olaitan'a ve 50'de Orkun'a ayağa basmalarına ilkini verse ikincisini yapar mı bilemem ama hakem bu basmaları kartsız geçemez işte onu iyi bilirim. Gecenin yıldızı Orkun'u yaptıkları faullerle yıldıran, resmen tekmelerle döven Göztepeli oyunculara karşı proaktif davranıp önlem alamadı. Sonra Orkun sinirlenince çat sarı! Oldu mu şimdi?

Beşiktaş'ın 3. golü öncesinde faul yok, gol temiz. Hakem aradan zor kaçtı, az daha güzel bir gole engel olacaktı. Farklı skora rağmen bir hakem tepki alıyorsa kendini sorgulamalı! Oyun okuma, fauller, kartlarda sıkıntıları var. Kumaş iyi de daha hızlı gelişim göstermeli.

Hakemler şunu bilmeliler; insanların oynadığı bir oyunu yönetiyorsunuz, suçlu aramıyorsunuz.



Trabzonspor'un Gaziantep galibiyetine gelince de Onana maçın yıldızıydı. Trabzonspor çok değerli bir üç puan aldı. Çağdaş Altay tecrübeli hakemlerden. Maça sakin ama tedirgin başladı. İnandırıcı olmayan hesaplı düdükler çaldı, güven vermedi. Maçın majör pozisyonu Trabzonspor'un Onuachu ile attığı 2. gol. Onuachu topa vurduğunda kaleci ile karşı karşıya ve mesafe 5-6 metre. Topu gören kalecinin hemen sağında da Muçi çok yakın ve pozisyonun içinde. Üstelik öne zıplıyor kalecinin dikkatini çekiyor.

Mesafe kısaldıkça, alan daraldıkça ofsaytta etki ve etkileşim artar.

Bu pozisyona VAR'da Cihan Aydın oturduğu yerden direkt gol veremez!

Hakeme gel izle, kararı sen ver diye OFR daveti yapmalıydı. Hakem izler golü verir, vermez karar kendisinin.

Hele ki önceki akşam Galatasaray maçında yaşanan gol iptalinden sonra! Maalesef evrensel uygulama standardımız yok, kafalar çok karışık.