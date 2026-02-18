Bravo Galatasaray

Galatasaray coşkulu ön alan baskısıyla başladı ve Sara ile golü buldu. Ancak gol sevincini yaşayamadan kalesinde arka arkaya iki gol gördü.

Gecenin yıldızları Sara, Osimhen, Noa Lang ve Barış Alper attılar, attırdılar. Seyirci desteğini arkasına alan Galatasaray ikinci yarıya müthiş tempo ve gollerle girdi. 10 kişi kalan Juventus'u resmen ezdik, sahadan sildik.

Hakem cesur davranıp ilk yarıda Cambiaso'yu ikinci sarıdan ihraç etmiş olsaydı oyun daha erken çözülürdü. Oyuna başlayanlar, çıkanlar girenler hepsi ama hepsi harikaydı. Bravo Galatasaray yine bir tarih yazdın.



Hollandalı Danny Makkelie, 43 yaşında, UEFA'nın elit hakemi.

Geçmişte Türk hakemlerine VAR eğitimi verdi. Şampiyonlar Ligi'nde 57 maçta 21 penaltı çalmış. Bu sezon 5 maç yönetti, biri Galatasaray- Monaco maçı. Ülkemizi ve futbolumuzu yakından tanıyor. Ancak bu tanıma ön yargıya dönüşecek kadar tehlikeli boyut kazanmış.

Neden mi? Galatasaray'lı oyunculara yapılanlara karşı önlem almada rahatsız edici uygulamaları vardı.



Sarı kartı olan Cambiaso'nun 33'te Barış Alper'e yaptığına faul çalıyorsa, ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ancak etmedi! Hakemin yapamadığını Spalletti yaptı, durumu anladı, ikinci yarıya oyundan aldı.

36'da McKennie'nin topsuz alanda Sallai'nin yüzüne yaptığı net sarı karttı, faul verdi ama kart çıkarmadı.

İlk yarı bittiğinde faul sayıları 3'e 11 idi.

Kartlar ise karşılıklı birer sarıda kaldı. Nihayet Makkelie, 67'de doğruyu buldu. Sarı kartı olan Cabal'ı ikinci sarı karttan ihraç etti. Bir şeyler Makkelie'yi etkilemiş olmalı.

Makkelie'yi iyi tanıyan biri olarak kendisinden daha objektik ve daha üstün bir performans beklerdim.