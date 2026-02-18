3. çeyrekte bitti

Sezonun flaş takımlarından biri kuşkusuz Trabzonspor... 10 galibiyetlik seriyle ligde ilk 3'ü zorlamak az iş değil. Türk Telekom ise ülkemizi EuroCup'ta temsil eden ve 2023'te final oynamış deneyimli bir ekip.

İlk çeyrekte, Telekom'un 5-0'lık, Trabzonspor'un da 6-0'lık serileri gelse de iki takımın basit hataları ve top kayıpları öne çıktı. 2. çeyrekte ritim bulan Türk Telekom, Trabzonspor'un savunmadaki hatalarından faydalanıp 19. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı. 3. çeyrekte Ankara ekibinde Doğuş, Simonovic, Allman ve Usher hücumda çok etkili olunca fark 28. dakikada 26 sayıya kadar çıktı. Haliyle maç 3. çeyrekte bitti.



Türk Telekom'da 11 isim süre aldı, 10 farklı isim skor üretti, 5 isim çift haneleri gördü ve takım halinde 32 asist yaptılar. Bu da 100 sayılık galibiyeti getirdi.

DOĞAL FAVORİ FENERBAHÇE

FERBAHÇE Beko son 2 yılın kupa şampiyonu... Euroleague'de de zirvede... Kısacası doğal favori... Jasikevicius'un ekibi Erokspor karşısında bunu hemen 2. çeyrekte gösterdi, 16. dakikada farkı 11'e kadar çıkardı.

Ancak Erokspor'un özellikle ikinci yarıda geri adım atmadan sürekli takipte kaldığını ve maçın kopmasına izin vermediğini vurgulamak gerek. De Colo ustalığı ve zekasıyla F.Bahçe'de yine yıldızlaştı. 37 yaşındaki yıldız 20 sayısının yanında saha içi liderliğiyle de klasını gösterdi.