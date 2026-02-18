YENİDENAAA

Sara'nın golünün sevincini yaşayamadan gelen Koopmeiners'in golü belki de tura mal olacaktı. Adamlar resmen santradan gol atmayı çalışmış. Dört Galatasaraylı oyuncu başlama vuruşuyla rakip sahaya geçtiğinde beş Juventuslu aynı anda yarı sahamızda çoğaldı ve hepimizin şaşkın bakışları arasında skor 1-1'e geldi. Uğurcan Çakır çok beğendiğim bir üst düzey bir kaleci ama kendisine bir çift sözüm var; sen eskiden böyle değildin, hangi travmanın sonucuysa bu durum, lütfen üzerine git ve TUTABİLECEĞİN TOPLARI SEKTİRME.

İkinci goldeyse Uğurcan hariç herkes hatalıydı. Sanchez yerini boşalttı, Abdülkerim ve Sallai dolduramadı ve ikinci gol geldi. Fakat ikinci yarı Bremer ve Cambiaso'nun yokluğunu da kullanan Cimbom, Lang ve Sanchez'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı gören Juan rövanşta takımını sol beksiz bıraktı.

70. dakikada Sane'nin girişiyle artık herkes "bir gol daha" beklentisine girdi. Ve; Osimhen'in kaptığı topla atılan bir gol daha (bu kaçıncı)... Bir tane de Boey! Yine Juve, yine, yeni, yeniden zafer. O zaman; dans. YENİDENAAA... (Via; Raga Oktay)