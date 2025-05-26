CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar UMUT EREN Çok yaşa Fenerbahçe!
UMUT EREN

UMUT EREN

26 Mayıs 2025 | Pazartesi

Çok yaşa Fenerbahçe!

Bu dev finalin yazısına başlarken tarihi biraz geriye alarak Aralık 2023'te Sarunas Jasikevicius'un göreve başladığı döneme bakmak lazım. Dimitris Itoudis sonrası kırılgan bir takım olan Fenerbahçe Beko, sadece 1.5 senede EuroLeague'de iki kez Final Four gördü, şampiyon oldu. Jasikevicius, her seti oynayabilen bir takım kurdu, doğru transferlerle sistemini oturttu. Litvanyalı çalıştırıcının hakkını verip, tebrik etmek gerekiyor...

İlk 15 dakikalık dönemde 12 sayı atan Alpha Diallo ile AS Monaco maçta önde giden taraf oldu. Savunmada sertliğini koruyan rakibe karşı özellikle dış atışlarda istediğimiz skor etkinliğini gösteremedik. Ancak takım halindeki mücadele ve Devon Hall'un kritik anlardaki sayılarıyla devreye 35-33'le önde girdik. İkinci yarıda savunma direncini artırıp, fiziksel anlamda sertleşen Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya karşı oyun üstünlüğünü de aldı. Alpha Diallo'nun erken faul problemine girmesi de işimize yaradı. Dış atışlarda Devin Hall'un katkı vermesi ve kaptan Marko Guduric'in muhteşem performansı tarihi zaferimizi hazırladı.

Son çeyrekte AS Monaco'nun belki de tarihindeki ilk finali oynamasıyla gelen gerginliği bizi olumlu etkiledi. Sarunas Jasikevicius'un oyuna doğru hamleleri takımımızı adım adım büyük galibiyete taşıdı. 19 sayıyla oynayan Guduric, 23 sayıyla Nigel-Hayes ve Panathinaikos maçının kahramanı Devon Hall'la beraber şampiyonluk şarkılarını başlattı. Türk basketboluna ikinci kez Avrupa'da şampiyonluk armağan eden Fenerbahçe Beko'ya, takımına oynattığı muhteşem basketbolla Sarunas Jasikevicius'a ve basketbola bir an olsun desteğini kesmeyen Başkan Ali Koç'a teşekkürlerle... Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa Fenerbahçe...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Beko, AS Monaco, Panathinaikos, Marko Guduric, Devin Hall, euroleague

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Çok yakıştı! Vizeleri hazırlayın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor