Çok yaşa Fenerbahçe!

Bu dev finalin yazısına başlarken tarihi biraz geriye alarak Aralık 2023'te Sarunas Jasikevicius'un göreve başladığı döneme bakmak lazım. Dimitris Itoudis sonrası kırılgan bir takım olan Fenerbahçe Beko, sadece 1.5 senede EuroLeague'de iki kez Final Four gördü, şampiyon oldu. Jasikevicius, her seti oynayabilen bir takım kurdu, doğru transferlerle sistemini oturttu. Litvanyalı çalıştırıcının hakkını verip, tebrik etmek gerekiyor...

İlk 15 dakikalık dönemde 12 sayı atan Alpha Diallo ile AS Monaco maçta önde giden taraf oldu. Savunmada sertliğini koruyan rakibe karşı özellikle dış atışlarda istediğimiz skor etkinliğini gösteremedik. Ancak takım halindeki mücadele ve Devon Hall'un kritik anlardaki sayılarıyla devreye 35-33'le önde girdik. İkinci yarıda savunma direncini artırıp, fiziksel anlamda sertleşen Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya karşı oyun üstünlüğünü de aldı. Alpha Diallo'nun erken faul problemine girmesi de işimize yaradı. Dış atışlarda Devin Hall'un katkı vermesi ve kaptan Marko Guduric'in muhteşem performansı tarihi zaferimizi hazırladı.

Son çeyrekte AS Monaco'nun belki de tarihindeki ilk finali oynamasıyla gelen gerginliği bizi olumlu etkiledi. Sarunas Jasikevicius'un oyuna doğru hamleleri takımımızı adım adım büyük galibiyete taşıdı. 19 sayıyla oynayan Guduric, 23 sayıyla Nigel-Hayes ve Panathinaikos maçının kahramanı Devon Hall'la beraber şampiyonluk şarkılarını başlattı. Türk basketboluna ikinci kez Avrupa'da şampiyonluk armağan eden Fenerbahçe Beko'ya, takımına oynattığı muhteşem basketbolla Sarunas Jasikevicius'a ve basketbola bir an olsun desteğini kesmeyen Başkan Ali Koç'a teşekkürlerle... Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa Fenerbahçe...