Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Ocakta ayrılacak mı?

Beşiktaş’tan Rafa Silva kararı! Ocakta ayrılacak mı?

Beşiktaş’ta bir aydır süren kriz, Portekizli yıldızın yeniden antrenmanlara dönmesiyle geçici olarak sona ermiş görünüyor. Sergen Yalçın’ın kararı belirleyici olacak; ayrılık ihtimali ise ocak ayına ertelendi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:35 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:41
Beşiktaş’tan Rafa Silva kararı! Ocakta ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta yaklaşık bir aydır devam eden Rafa Silva krizi, Portekizli oyuncunun perşembe günü takımla birlikte antrenmana çıkmasıyla şimdilik duruldu. Son olarak 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinde forma giyen tecrübeli futbolcu; Antalyaspor, Samsunspor ve Karagümrük maçlarında sakatlığını gerekçe göstererek görev almamıştı.

Sezon devam ederken takımdan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncuya yönetim izin vermemiş, süreç belirsiz bir şekilde ilerlemişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "Hazırsa antrenmana katılabilir" sözlerinin ardından Rafa, takımla çalışmalara yeniden başladı.

KARAR YALÇIN'DA

Sabah'ta yer alan habere göre antrenman eksiği bulunan yıldız futbolcu için kararın, yapılacak çalışmaların ardından Yalçın tarafından verileceği öğrenildi. Fiziksel olarak henüz istenen seviyede olmayan Rafa Silva'nın Gaziantep FK maçında en iyi ihtimalle yedek kulübesinde yer alabileceği, ancak gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına kadar 11'e dönüş ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

AYRILIK ŞİMDİLİK ASKIDA

Yönetim ile oyuncu arasında yapılan görüşmelerde Rafa'yı kazanma çabalarının sürdüğü, ara transfer dönemine kadar olan 3 maçlık süreçte ayrılık konusunun rafa kalktığı ifade edildi.

Ancak belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Ekim ayından bu yana takımdan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu ile iletişimin artırılacağı, ocak ayına kadar kalıcı bir çözüm aranacağı kaydedildi.

