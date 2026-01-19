Trabzonspor'da Mathias Lovik bekleyişi! İşte transferde son durum

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor, sol bek hamlesini bitiriyor. Bordo-mavililer, Parma'dan 22 yaşındaki Mathias Lovik için geri sayıma başladı. Karadeniz devi, Norveçli sol beki bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Genç futbolcunun önce sağlık kontrolünden geçmesi ardından imzaların atılması bekleniyor.

SAVUNMA HATTI GÜÇLENİYOR

Ocak ayı transfer döneminde ilk olarak stoper hattına Wolfsberger'den Chibuike Nwaiwu'yu getiren Fırtına, şimdi de sol beke Lovik hamlesi yapacak Fırtına, savunmasını güçlendiriyor. 4.5 yıllığına imzalaması beklenen Lovik'in bordo-mavililerin ikinci transferi olacak. Mathias Lovik bu sezon Parma formasıyla 12 maçta 742 dakika süre alırken, 1 asist yaptı.

İLK 11'E ALINMADI

Trabzonspor'un geri sayıma geçtiği Mathias Lovik, Parma'nın dün İtalya Serie A'da oynadığı Genoa maçına yedekte başladı. Bu sezon Parma'da genelde ilk 11'de başlayan Lovik, dünkü mücadelede kulübede yer aldı.