Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 70. dakikada Mustafa Eskihellaç, 83. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 46. dakikada Nuno da Costa ve 66. dakikada Ivan Brnic'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, 9 puana yükseldi ve çeyrek finale direkt katılım hakkı elde etti. RAMS Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ taraftan Muçi'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1



23. dakikada sağ kanattan Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası sağından Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



34. dakikada sol taraftan Brnic'in yaptığı ortada savunmada Batagov'un kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.



44. dakikada Augusto'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

46. dakikada Umut Güneş'in pasında Nuno da Costa'nın altıpasın sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



51. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.



66. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Brnic'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 2-1



69. dakikada Mustafa Eskihellaç, topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



79. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Ozan Tufan, Ba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterip, Ba'yı kırmızı kartla direkt oyun alanı dışına gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Ozan Ergün pozisyonun ceza alanı dışında olduğu işaret ederek, oyunun serbest vuruşla devam edeceğini işaret etti.



84. dakikada savunmada Berat Özdemir'in hatasında araya giren Onuachu, ceza sahasına girip sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2



85. dakikada santra kullandıktan sonra kaleci Doğan Alemdar, topu uzaklaştırmak isterken Ozan Tufan ayağını uzattı ve ona çarpan top ağlara gitti. 2-4

İŞTE MAÇIN GOLLERİ