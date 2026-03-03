Maç Sonuçları

03 Mart 2026, Salı 23:01
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında RAMS Başakşehir kendi sahasında Trabzonspor’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından RAMS Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

