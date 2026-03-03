Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip 6. dakikada Felipe Augusto'nun golü ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Maçın ikinci yarısı başladıktan 1 dakika sonra RAMS Başakşehir Nuno da Costa ile golü buldu ve beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Ivan Brnic'in golü ile maçta skor olarak üstün konuma geldi.

RAMS Başakşehir'in golünden 3 dakika sonra ise Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor adına sahneye çıktı ve skora yeniden dengeyi getirdi.

Maçın son bölümünde ise Trabzonspor, 83. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan golleriyle skoru 4-2'ye getirerek çeyrek finale uzandı.

İŞTE O GOLLER