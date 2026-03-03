Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçında tam 6 gol!

RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçında tam 6 gol!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele 6 gole sahne oldu. İşte o anlar...

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 20:57 Güncelleme: 03 Mart 2026, Salı 22:47

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip 6. dakikada Felipe Augusto'nun golü ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Maçın ikinci yarısı başladıktan 1 dakika sonra RAMS Başakşehir Nuno da Costa ile golü buldu ve beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Ivan Brnic'in golü ile maçta skor olarak üstün konuma geldi.

RAMS Başakşehir'in golünden 3 dakika sonra ise Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor adına sahneye çıktı ve skora yeniden dengeyi getirdi.

Maçın son bölümünde ise Trabzonspor, 83. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan golleriyle skoru 4-2'ye getirerek çeyrek finale uzandı.

İŞTE O GOLLER

EN SON HABERLER

Can Armando Güner: Hayallerim gerçek oldu
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı: İşte o pozisyon
Galatasaray 4'te 4 yaptı! Çeyrek finale lider çıktı (MAÇIN GENİŞ ÖZETİ)
Günay Güvenç'ten kritik kurtarış!
Yaser Asprilla gole çok yaklaştı! İşte o anlar