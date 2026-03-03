Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Videolar Başakşehir Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı!

Başakşehir Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı!

03 Mart 2026, Salı 22:20
Başakşehir Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında RAMS Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın 79. dakikasında ev sahibi ekipte Ousseynou Ba kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER