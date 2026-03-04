CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 08:34
Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

LEVENT TÜZEMEN-BARIŞ ALPER DAMGASI

Alanya'da rotasyonlu Galatasaray, oyun, mücadele ve pozisyon zenginliği olarak büyük keyif verdi. Kadroda fazla yer bulamayan oyuncular, başarıya aç bir oyun ortaya koydu. Renato, çok temiz bir gol atarken orta sahada özellikle vücut çalımları, mücadelesi ve hücumlara sık katılması ile ileriye dönük umut saçtı. Asprilla hızlı ve çabuk olmasına rağmen güçlenmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Geceye damgasını Barış Alper vurdu.

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Juventus'u darmadağın eden Barış hızını alamamış olacak ki 45 dakika sahne aldığı Alanya'da neler yapmadı ki? Penaltı yaptırdı, golünü attı, Renato'ya gol pası verdi sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadelesi ile, körük gibi ciğerleri sayesinde attığı deparlarla adeta Liverpool'a "Beni bekleyin" mesajı yolladı. İlkay, sakin kimliği ile pas oyununda telaş yapmadığı gibi rakibe hiç top atmadı!

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Arkadaşlarının sıkıştığı anda pas limanı oldu. Leroy Sane'nin gerçek yüzünü nihayet Alanya'da gördük. Topla attığı deparlar, Eren'i gol yoluna sokması, rakip defansın içinden dalgakıran gibi geçmesi, çabukluğu sürati göz doldurdu. Kalan 10 haftada Galatasaraylılar Sane'den bu oyunu bekliyor. Eğer Alanya'daki performansını lige taşırsa sorun olmaz.

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Kaleci Günay Güvenç yedek oturuyor ama hep hazır konumda. Yine müthiş kurtarışlar yaptı, çoğu pozisyonda arkadaşlarının hatalarını kapattı.Devler Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de 4 puan farkla zirvede olan Galatasaray, çeyrek final öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaparak 12 puanla bu kulvarda da liderliği kimseye bırakmadı.

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

MUSTAFA ÇULCU-TAM BİR KOMEDİ

Ligde 3 gün önce çok çekişmeli ve tempolu oynanan maçtan sonra kupada tekrar karşılaşan iki takım da yoğun maç trafiğini düşünerek rotasyonlu kadroları ile sahadalar. Süre almayan oyuncular için kupa maçları büyük şans. Galatasaray maça adeta golle başladı. Sane oynadığı futbolla hem kendisi keyif aldı hem izleyenlere keyif verdi. Hele ki ikinci golde Sane şov vardı. Alanya defansını tek başına peşine taktı içinden geçti Eren'in önüne bıraktı pozisyonu yarattı gol geldi.

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Barış Alper çok diri. Oynadığı futbol çok fazla ve çok etkili. Penaltı aldı, gol attı, attırdı 'benden bu kadar' dedi ikinci yarı yerini Lang'a bıraktı gitti. Galatasaray'ın yeni transferleri Nhaga ve Asprilla'yı görücüye çıkardığı bir maç oldu. Güzel olan ikisi de iyiydi.

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Alanyaspor lig maçındaki gibi dirençli değildi. Ancak ikinci yarı yapılan değişikliklerle biraz hareketlenir gibi oldular. Hadergjonoj ve Mounie etkiliydiler ama bir gol dışında üretemediler. İlkay'a bu maç ilaç gibi geldi. Klas paslar attı. Liverpool maçı öncesi Okan hoca yedek kulübesi dahil takımını diri tutmak adına sanki hazırlık maçı oynar gibiydi. Çağdaş Altay'ın 4'te Barış-Fatih mücadelesinde Galatasaray lehine verdiği penaltı halı sahada bile penaltı değil! Tam bir komedi! Burada VAR'da devreye giremiyor.

Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

41'de İlkay ile Jakobs'un arasında kalan Makouta temaslı düşünce Çağdaş Altay bunlara veriyor diye Alanyaspor da doğal olarak penaltı bekledi. Her ikisi de penaltı değil ama birine verip diğerine vermeyince inanç, saygı, güven bitiyor. Galatasaray'ın ikinci golünde Eren ilk çıkışta çıplak gözle bile ofsayt değil ama 2-2.5 dk neyi incelediniz be kardeşim? Maalesef hakemlik iklimimiz ve kalitemiz bu. Hakem olmasa da oynanacak maçı uydurma penaltı ile bile hakem bozamadı. Oyuncular çok centilmendi.

SON DAKİKA
