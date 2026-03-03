Galatasaray'da Osimhen'e tarihi teklif! İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler

Napoli, ileride Osimhen'i karşısında rakip olarak görmemek adına sözleşmeye transferden sonraki iki sezon boyunca Serie A'daki herhangi bir kulübe satılamayacağı hükmünü eklemişti.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların bu maddeye ters düşen bir transfer gerçekleştirmesi durumunda Napoli'ye 70 milyon euro'ya varan bir tazminat ödeyeceği öne sürüldü.