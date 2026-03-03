Galatasaray'da Osimhen'e tarihi teklif! İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen için Avrupa devlerinin transfer yarışı sürerken sürpriz bir takımın 120 milyon euro'luk dev bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte yıldız golcü ile ilgili dış basında öne sürülen o iddia... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 15:46
Napoli, ileride Osimhen'i karşısında rakip olarak görmemek adına sözleşmeye transferden sonraki iki sezon boyunca Serie A'daki herhangi bir kulübe satılamayacağı hükmünü eklemişti.
Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların bu maddeye ters düşen bir transfer gerçekleştirmesi durumunda Napoli'ye 70 milyon euro'ya varan bir tazminat ödeyeceği öne sürüldü.
Bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcu için vites artıran diğer dev takımlar ortaya çıktı. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...
PSG'DEN 120 MİLYON EURO
Fransız basınında yer alan habere göre PSG, Osimhen için 120 milyon euro'luk bir teklifi masaya yatırdı. Ligue 1 devinin teknik direktörü Luis Enrique'nin Nijeryalı yıldızı kadrosunda görmenin hayalini kurduğu kaydedildi. Öte yandan yetenekli forvete olan ilginin farkında olan Cimbom'un rekabetten faydalanarak fiyatı yukarı çekmeye çalıştığı aktarıldı.
PREMIER LİG'E TRANSFERİ...
Ada basını ise Chelsea'nin Nijeryalı santrfor için her an harekete geçebileceğini öne sürdü. Premier Lig temsilcis, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Liam Delap'tan memnun kalmadı. Bu doğrultuda hücuma daha istikrarlı ve bitiriciliği kuvvetli bir transfer gerçekleştirmek isteyen Chelsea'nin listesinde Osimhen'in adı da üst sıralarda yer alıyor. Öte yandan Manchester United iddialarının ise kulübün yaşadığı mali zorluklar nedeniyle imkansıza yakın olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan Osimhen'in Juventus'a karşı oynanan rövanş maçının ardından yaptığı açıklamalar, dış basında "transfere açık kapı bıraktı" şeklinde yorumlanmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcunun yaz transfer döneminde ayrılacağı yönündeki söylentiler gün geçtikçe büyürken sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.
Osimhen, bu sezon Galatasaray forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 karşılaşmada 7 gol 2 asistlik dev bir katkı sundu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.