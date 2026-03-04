Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmesi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 08:44
REHA KAPSAL-TAM GAZ

İki formda takım Trabzonspor ile Başakşehir'in kupa karşılaşmasında iki tarafın da tek hedefi kazanarak çeyrek finale kalmaktı. Yani telafisi olmayan bir 90 dakikaya çıktılar. Maça iyi başlayan Trabzonspor oyunu istediği gibi kontrol ettiği gibi bulduğu erken gol sonrası net pozisyonlar da yakaladı. Bunları değerlendirebilse zaten daha ilk 45 dakikada fişi çekmiş olacaktı.

Topu ayağındayken alan yaratan ve alanı doğru kullanan, saha parseli çok doğru olan bordo-mavililer top Başakşehir'de iken yeri geldiğinde 6/3/1 ve 5/3/2 formasyonuyla karşılayarak çok iyi yerleştiler. Disiplinli savunma anlayışı ile hiç gol şansı vermediler. İkinci yarıda farklı bir tablo vardı. Trabzonspor, defans bloğunun yaptığı çok basit hatadan golü yedi. Bunun devamında Pina'nın yerleşim hatasından ikinci golü de kalelerinde gördüler.

Fatih Tekke çok doğru zamanlarda yaptığı nokta atışı oyuncu hamleleri ile oyunu dengeledi. Maçı yeniden kontrol altına aldı. Mustafa Eskihellaç'ın jeneriklik golü hem skoru eşitledi hem de takıma daha öz güvenli oynama konforu oluşturdu. Bunun devamında goller geldi. İzleyenlerin gözünün pasını silecek bir hücum kombinasyonu ve çeşitliliği seyrettik. Fırtına, Fatih Tekke'nin mükemmel teknik adam performansı ile hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam ediyor.

ZEKİ UZUNDURUKAN-FATİH TEKKE'DEN SİHİRLİ DOKUNUŞLAR!

Fatih Tekke yönetiminde ligde mütevazı kadrosuyla harika işler yapan ve zirve yarışının içinde olan Trabzonspor, kupada da yoluna devam etmek için sahaya çıktı. Trabzonspor, Başakşehir karşısında erken gol bulup ilk yarıda rakibinin direncini kırdı. Bu sezon kornerleri adeta bir penaltı gibi kullanan Muçi, yine ceza sahasına harika bir servis yaptı. Felipe Augusto kafa ile topu ağlara gönderdi.

İlk yarının son anlarında Umut Nayir karşı karşıya pozisyonda Doğan Alemdar'ı geçemedi. Dünkü maçta Trabzonspor kalesine koruyan Onuralp Çevikkan da Brnic'in şutunu çok iyi kurtardı. Maçın ilk yarısında Shomurodov'un Saviç'e çok sert bir müdahalesi vardı. Hakem Ozan Ergün kartını çıkarmak yerine iki oyuncunun tartışmasını seyretti. Hakemin acemiliği yüzünden Saviç de kart gördü. Oysa Başakşehirli oyuncuya direkt kartını gösterse Saviç kart görmeyecekti.

Trabzonspor ikinci yarıya adeta uykuda başladı. Başakşehir de ön alan baskısı yapıp Nuno da Costa ile golü buldu. Skoru eşitleyen Başakşehir, daha öz güvenli oynamaya başladı. Trabzonspor savunması, maç boyunda Shomurodov'un ve Fayzullayev'in topla buluşmasına, şut atmasına engel olamadı. Bu ikili, Trabzonspor defansını çok zorladı. Fatih Tekke baktı ki işler yolunda gitmiyor. Üç değişiklik birden yaptı. Fatih Tekke'nin hamleleri, nokta atışıydı. Tam zamanında yapılan değişikliklerdi. Umut Nayir, Okay ve Felipe çıktı. Onuachu, Zubkov ve Oulai oyuna dahil oldu.

Ama Başakşehir'in durmaya niyeti yoktu. Brnic şık bir golle Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. İlk golü atan Nuno da Costa, ikinci golün de asistini yaptı. Trabzonspor, Başakşehir'in ikinci golüne Mustafa Eskihellaç ile cevap verdi. Mustafa muazzam bir gol attı. Kupada şu ana kadar atılan en güzel gollerden biriydi bu. 79'da Ba, Ozan Tufan'ı ceza sahasına girerken düşürdü. Hakem, Ba'ya kırmızı kartını çıkarıp, penaltı noktasını gösterdi. VAR Odası, 'pozisyon dışarıda' dedi. Frikik kararı çıktı. Muçi'nin vuruşu auta gitti. Ardından ani gelişen Trabzonspor atağında Onuachu çalımlarla ceza sahasına girdi. Müthiş bir golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. Ozan Tufan'ın sayısı ise Trabzonspor'a farkı getirdi. Trabzonspor kupada çeyrek finalde.

DİĞER
