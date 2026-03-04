Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Topu ayağındayken alan yaratan ve alanı doğru kullanan, saha parseli çok doğru olan bordo-mavililer top Başakşehir'de iken yeri geldiğinde 6/3/1 ve 5/3/2 formasyonuyla karşılayarak çok iyi yerleştiler. Disiplinli savunma anlayışı ile hiç gol şansı vermediler. İkinci yarıda farklı bir tablo vardı. Trabzonspor, defans bloğunun yaptığı çok basit hatadan golü yedi. Bunun devamında Pina'nın yerleşim hatasından ikinci golü de kalelerinde gördüler.

Fatih Tekke çok doğru zamanlarda yaptığı nokta atışı oyuncu hamleleri ile oyunu dengeledi. Maçı yeniden kontrol altına aldı. Mustafa Eskihellaç'ın jeneriklik golü hem skoru eşitledi hem de takıma daha öz güvenli oynama konforu oluşturdu. Bunun devamında goller geldi. İzleyenlerin gözünün pasını silecek bir hücum kombinasyonu ve çeşitliliği seyrettik. Fırtına, Fatih Tekke'nin mükemmel teknik adam performansı ile hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam ediyor.