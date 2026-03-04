CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor'da hedef sezonu en iyi noktada tamamlamak!

Çaykur Rizespor'da hedef sezonu en iyi noktada tamamlamak!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, İstanbul'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:20
Çaykur Rizespor'da hedef sezonu en iyi noktada tamamlamak!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de kalan maçlarda iyi sonuçlar alarak sezonu en iyi noktada tamamlamak istediklerini söyledi.

Yeşil-mavili kulübün Kalamış'ta bir otelde düzenlediği iftar programına, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar, Rizesporlu futbolcular, Karadeniz ekibinin ve TFF'nin yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Başkan İbrahim Turgut ile teknik direktör Recep Uçar, programdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulübün organize ettiği programda bir araya geldiklerini anımsatan Uçar, "Benim adıma belki bu üç aylık süreçte katıldığım en büyük, en güzel organizasyonlardan biriydi. Böyle organizasyonlar camiaların bütünleşmesini, kenetlenmesini sağlayan organizasyonlar. Belki tesis, antrenman sahasında sıkışan hayatımızın dışında camianın ne kadar büyük bir camia olduğunu üzerimizdeki görevin, sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu böyle bir organizasyonlar bizlere hatırlatıyor. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Rizespor'u seven, kalbinde o sevgiyi taşıyan, daha önce başkanlık, yöneticilik yapmış ama en azından her birinin ortak noktası Rizespor taraftarı olan insanlarla bir araya gelmek gerçekten beni mutlu etti. Organizasyonu tertip eden Başkan İbrahim Bey'e, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Umarım Rizespor olarak aldığımız sonuçlarla sene sonunda da camiayı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri adına önemli bir hedef olduğunu belirten 50 yaşındaki teknik direktör, "Grup aşamasında Gaziantep FK maçıyla iyi başladık ama sonrasındaki Erzurumspor FK ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarının benim tarafından açıklanabilir tarafı yok. İddiamız matematiksel olarak devam ettiği sürece biz sonuna kadar iddiamızın peşinde olacağız. Rakip Beşiktaş. Aldığı sonuçlarla 2026'nın lig lideri. Son haftalarda çok formda olan bir takım. Şansımız bazı takımlardan daha az gibi gözükse de biz dediğim gibi matematik olarak şansımız devam ettiği sürece son ana kadar kovalayıp gruptan çıkmak istiyoruz. Umarım da 4 Mart'ta bunu başarırız." diye konuştu.

Gelişmekte olan bir takım olduklarını vurgulayan Recep Uçar, "Geçmişte oynadığımız bazı maçların inanın oyun olarak karşılığını skora yansıtamadık. Son iki haftada özellikle skor da almaya başladık. Bu bizi ve camiamızı mutlu etti. Umarım devam eder. Daha almamız gereken yol çok. Henüz bulunduğumuz yer ligde bizi mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Kalan 10 haftalık süreçte puanları toplayıp Rizespor taraftarını mutlu edebilecek yerde ligi bitirmek en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Uçar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Her oyuncumuz değerli. Aslında bazen teknik adamların özellikle yeni geldikleri takımlarda arayış içinde olmaları gayet normal. Herkese eşit mesafede olup şans vermek ister. Kamp geçirdik, sonrasında maçlar oynadık. Dediğim gibi bazıları bizim adımıza şanssız geçti. İlk defa belki arka arkaya iki maçta aynı 11 ile çıktık. Bu hafta mesela cezalı bir oyuncumuz var. Muhtemelen başka bir arkadaşımız görev alacak ama kim olursa olsun bayrağı en iyi şekilde taşımak isteyecek. Elbette eğer sonuçlar iyi gelirse bu belirli noktalarda istikrar yakalamamızı sağlayacak."

İBRAHİM TURGUT: "RİZESPOR, RİZELİLERİN MUTLULUĞU OLAN BİR TAKIM"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Karadeniz ekibinin sahadaki 11 futbolcusunun da yerli olmasını hayal ettiğini aktardı.

Bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıktıklarının altını çizen Turgut, "Rizespor'un bütün maçlarda başarılı olup üst sıralara çıkması için yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Rizespor, Anadolu'nun sesi olmaya çalışan, Rizelilerin mutluluğu olan bir takım. İnşallah bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkıp galip gelmeye çalışacağız. Gönlümüzden Rizespor için her zaman en iyi olan geçer. Ama bu seneki fikstürü de göz önünde bulundurmak lazım. Elbette ki gönlümüzden Rizespor için Avrupa ve daha güzel şeyler geçer. Ama bunları akıl mantık yoluyla düşünmek lazım." şeklinde konuştu.

Karadeniz temsilcisinin kötü bir noktada olmadığını vurgulayan İbrahim Turgut, "İstediğimiz çok daha iyisi. Hocamız değer verdiğimiz kaliteli bir hoca. Rizespor'un bulunduğu yerden çok daha iyi noktaya gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Turgut, "Gönlümüzden geçen sahadaki 11 futbolcunun da yerli olmasıdır ama ülke futboluna göre hareket etmek durumunda kalıyorsunuz. Hatta Rizespor'un 11 futbolcusunun da Rizeli olmasını hayal ederim." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

