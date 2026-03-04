Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Oynadığı sürede verdiği katkı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar onunla bir kontratımız var. Icardi ile sezon bitiminde oturup konuşacağız. Icardi, Galatasaray için özel bir oyuncu. Elbette ki Galatasaray'ın kendi değerleri var. Sezon sonunda Galatasaray'ın hedefleri itibarıyla birçok şey netleştikten sonra onunla oturup konuşacağız. Kendisi bizim için çok değerli." ifadelerini kullanmıştı.