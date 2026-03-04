CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Letterio Pino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun River Plate'e transferine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:55
Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Yarıştığı üç kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Mauro Icardi geliyor.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Özellikle 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Deneyimli forvet, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ağır bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan uzun süre uzak kalmıştı.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Yıldız oyuncu, hem geçirdiği ağır sakatlık hem de Victor Osimhen transferi sonrası yedeğe çekildi.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Oynadığı sürede verdiği katkı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar onunla bir kontratımız var. Icardi ile sezon bitiminde oturup konuşacağız. Icardi, Galatasaray için özel bir oyuncu. Elbette ki Galatasaray'ın kendi değerleri var. Sezon sonunda Galatasaray'ın hedefleri itibarıyla birçok şey netleştikten sonra onunla oturup konuşacağız. Kendisi bizim için çok değerli." ifadelerini kullanmıştı.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılarak ülkesinin takımlarından River Plate'e transfer olacağı iddia edilmişti.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Letterio Pino, oyuncusunun Arjantin ekibine transferi hakkında konuştu.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Bolavip'e konuşan Pino, Icardi için River Plate'den telefon gelmediğini söyledi.

Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Eğer Arjantin'e gelirse River Plate'e gelir. Boca Juniors kesinlikle söz konusu bile değil. Kariyerine karışmıyorum, menajeri değilim ve olmak da istemiyorum. Türkiye'de mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı!
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
"Tekke'den sihirli dokunuşlar"
F.Bahçe'de o isimlere transfer teklifi!
