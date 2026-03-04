Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Telefon bile almadım"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Letterio Pino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun River Plate'e transferine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Özellikle 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Deneyimli forvet, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ağır bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan uzun süre uzak kalmıştı.
Yıldız oyuncu, hem geçirdiği ağır sakatlık hem de Victor Osimhen transferi sonrası yedeğe çekildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Oynadığı sürede verdiği katkı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar onunla bir kontratımız var. Icardi ile sezon bitiminde oturup konuşacağız. Icardi, Galatasaray için özel bir oyuncu. Elbette ki Galatasaray'ın kendi değerleri var. Sezon sonunda Galatasaray'ın hedefleri itibarıyla birçok şey netleştikten sonra onunla oturup konuşacağız. Kendisi bizim için çok değerli." ifadelerini kullanmıştı.
Geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılarak ülkesinin takımlarından River Plate'e transfer olacağı iddia edilmişti.
33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Letterio Pino, oyuncusunun Arjantin ekibine transferi hakkında konuştu.
Bolavip'e konuşan Pino, Icardi için River Plate'den telefon gelmediğini söyledi.
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Eğer Arjantin'e gelirse River Plate'e gelir. Boca Juniors kesinlikle söz konusu bile değil. Kariyerine karışmıyorum, menajeri değilim ve olmak da istemiyorum. Türkiye'de mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
