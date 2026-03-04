CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Aldığı üst üste iki beraberlikle zirvenin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sezonun sona ermesinin ardından kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:16
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız kış transfer döneminde yaptığı hamlelerle gündem oldu.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Kanarya, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanında birçok ayrılık da gerçekleşti.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerden birisi de Rodrigo Becao oldu.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

INTERNACIONAL YOLCUSU

Fenerbahçe'nin devre arasında Kasımpaşa'ya kiraladığı Brezilyalı stoper, sezon sonunda ülkesinin takımlarından Internacional'e gidecek.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

30 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Becao'ya İtalya'dan da bazı teklifler olduğu gelen iddialar arasında.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Rodrigo Becao, bu sezon çıktığı 6 maçta 446 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

