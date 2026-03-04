Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı netleşti! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Aldığı üst üste iki beraberlikle zirvenin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sezonun sona ermesinin ardından kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:16
Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanında birçok ayrılık da gerçekleşti.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerden birisi de Rodrigo Becao oldu.
INTERNACIONAL YOLCUSU
Fenerbahçe'nin devre arasında Kasımpaşa'ya kiraladığı Brezilyalı stoper, sezon sonunda ülkesinin takımlarından Internacional'e gidecek.
30 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Becao'ya İtalya'dan da bazı teklifler olduğu gelen iddialar arasında.
Rodrigo Becao, bu sezon çıktığı 6 maçta 446 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.