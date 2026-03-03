Arturo Vidal'e yöneltilen flaş soru! Yıldız isim "Galatasaray" dedi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Dev kulüplerde forma giymiş Arturo Vidal'e katıldığı programda dikkat çekici bir soru soruldu. Şilili yıldızın verdiği cevap ise "Galatasaray" oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 16:35
Şili ekibi Colo-Colo'da forma giyen Arturo Vidal, vermiş olduğu röportajda kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev takımların formasını giyen yıldız oyuncu, bu sezon Şili Birinci Ligi'nde 5 maça çıktı ve henüz gol veya asist katkısı veremedi.

Arturo Vidal, Juventus forması giydiği 2013/2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz, unutulmaz maçta sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Katıldığı programda kendisine "Korktuğun veya bacaklarının titrediği bir stadyum var mı?" sorusu yöneltildi. Şilili orta saha, ""Kariyerim boyunca oynadığım en etkileyici statlar Galatasaray ve Celtic'in statlarıydı. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler." ifadelerini kullandı.

