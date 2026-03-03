Arturo Vidal'e yöneltilen flaş soru! Yıldız isim "Galatasaray" dedi

Şili ekibi Colo-Colo'da forma giyen Arturo Vidal, vermiş olduğu röportajda kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev takımların formasını giyen yıldız oyuncu, bu sezon Şili Birinci Ligi'nde 5 maça çıktı ve henüz gol veya asist katkısı veremedi.

Arturo Vidal, Juventus forması giydiği 2013/2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz, unutulmaz maçta sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Katıldığı programda kendisine "Korktuğun veya bacaklarının titrediği bir stadyum var mı?" sorusu yöneltildi. Şilili orta saha, ""Kariyerim boyunca oynadığım en etkileyici statlar Galatasaray ve Celtic'in statlarıydı. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler." ifadelerini kullandı.